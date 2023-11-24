Бывший премьер-министр, нынешний министр иностранных дел Кришьянис Кариньш согласен с критикой об использовании частных авиарейсов, но подчеркивает, что, в том числе благодаря им, в условиях сложной логистики у него была возможность максимально быстро встретиться с лидерами стран мира и таким образом укрепить роль Латвии в Европейском союзе (ЕС) и НАТО, следует из заявления Кариньша агентству LЕТА.

Государственная канцелярия подготовила агентству LETA информацию о международных визитах бывшего премьера за последние три года, в которых использовались как регулярные, так и специальные авиарейсы. Обобщенная информация свидетельствует, что Кариньш в общей сложности 18 раз пользовался услугами частных самолетов и расходы на каждый рейс в зависимости от количества перелетов и членов делегации колебались от 14 337 евро до 49 950 евро.

Кариньш также подчеркнул, что всегда возможно усовершенствовать процедуры, в данном случае процедуру, которая позволила бы высшим должностным лицам пользоваться услугами специальных рейсов при определенном объеме выделяемых на это средств.

Он отметил, что использование специальных рейсов — дорогостоящая услуга, затраты на один перелет для всей делегации достигают нескольких десятков тысяч евро. По словам Кариньша, понятно, что возникают вопросы, действительно ли использование таких услуг в работе главы правительства необходимо и оправданно.

"Следует подчеркнуть, что зарубежные визиты в основном осуществлялись посредством коммерческих рейсов, и лишь когда те были недоступны, их доступность была ограничена, либо добраться до пунктов назначения было логистически сложно, учитывая безопасность принимающей стороны и протокольные установки, использовались специальные рейсы", — заявил бывший премьер.

Кариньш также пояснил, что работа главы правительства интенсивная, на нем лежит ответственность за работу всего правительства, внимания премьер-министра требуют внутриполитические и внешнеполитические вопросы. Он выразил уверенность, что премьер-министр должен играть активную роль в формировании внешней политики Латвии.

"В интересах Латвии как маленькой и открытой демократии — состоять в дружеских отношениях с максимально широким кругом стран в мире, особенно в Европе. Латвия должна быть полноценно представлена на международных встречах, где принимаются решения по вопросам, влияющим на нашу безопасность, благосостояние и экономическое развитие. Премьер-министр представляет страну на совещании глав государств и правительств Европейского союза, в Евросовете, а также с этого года и в дальнейшем — на саммите НАТО", — пояснил министр иностранных дел.

Кариньш рассказал, что в период, когда он исполнял обязанности премьер-министра, мир пережил два потрясения — пандемию "Covid-19" и нападение России на Украину, которые привели к нарушению авиасообщения, полной или частичной недоступности коммерческих рейсов.

Бывший премьер также подчеркнул, что с началом войны в Украине существенно возросла внешнеполитическая роль и в его работе. Целями деятельности были поддержка Украины, укрепление безопасности Латвии и сдерживание России. Латвия еще до начала войны успела послать в Украину ракеты противовоздушной обороны "Stinger", последовательно оказывала все виды поддержки, и он лично активно выступал в переговорах лидеров ЕС о пути Украины в ЕС.

По словам Кариньша, за годы пребывания на посту премьер-министра у него сложились хорошие отношения с лидерами многих стран и правительств ЕС, поэтому он пользовался возможностью напрямую контактировать с ними, совершать визиты и посещать организованные лидерами ЕС мероприятия.

"Я как посещал, так и принимал в Латвии президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Испании Педро Санчеса, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, премьер-министров Соединенного Королевства Бориса Джонсона и Риши Сунака. Нередко визиты организовывались в последний момент, не представлялось возможным предугадать их продолжительность, поэтому для них и использовались специальные рейсы", — пояснил в письме Кариньш.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram