Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш не согласен с критикой в свой адрес относительно расходов на частные авиарейсы в то время, когда он еще занимал пост премьер-министра Латвии.

"Я не согласен, я считаю, что премьер-министр должен сидеть за столом переговоров там, где они происходят. Поездки — это всего лишь средство добраться из Риги в другую точку", — заявил экс глава Кабинета министров в интервью программе "Утренняя панорама" на ЛТВ.

Он также заявил, что призывает и нынешнего премьер-министра Эвику Силиню в случае необходимости пользоваться такими авиарейсами.

Кариньш пояснил, что премьер-министр — единственное должностное лицо, которого невозможно заменить.

"Если премьер-министра не будет, никто другой не сможет заменить его на переговорах", — подчеркнул он.

Говоря об использовании таких рейсов на своей нынешней должности, Кариньш заявил, что пользоваться этими спецрейсами в Министерстве иностранных дел невозможно.

Как уже сообщалось, спецрейсы для делегаций бывшего премьер-министра Кариньша, ныне занимающего пост министра иностранных дел, в период с 2021 года по сентябрь 2023 года обошлись госбюджету в 613 830 евро.

Эти данные у Госканцелярии запросил Объединенный список, который интересовался, какими услугами частных авиакомпаний Кариньш пользовался в то время, когда занимал пост премьер-министра. Информация была подготовлена директором Госканцелярии в соответствии с резолюцией премьер-министра Эвики Силини.

Депутат ОС Эдвард Смилтенс, комментируя полученный ответ, указал, что треть всех полетов совершалась не регулярными рейсами, а арендуя целый самолет.

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