Ни бывший президент Латвии Эгил Левитс, ни нынешний президент Эдгар Ринкевич частными авирейсами не пользовались, выяснило агентство LЕТА.

Как отметил советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич летает в командировки регулярными коммерческими воздушными рейсами.

В свою очередь секретарь Левитса Дайна Форанде отметила, что его зарубежные визиты планировались своевременно и для этого всегда использовались общие пассажирские авиалинии.

По словам Форанде, с учетом специфики поста президента в Латвии во время президентства Левитса не возникало внезапной необходимости в зарубежных визитах или стыковке различных направлений, которые были бы невозможны на обычных пассажирскими авиалиниях, поэтому не было и необходимости использовать частные рейсы.

Как сообщалось, спецрейсы для делегаций бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, ныне занимающего пост министра иностранных дел, в период с 2021 года по сентябрь 2023 года обошлись государственному бюджету в 613 830 евро, свидетельствует предоставленная Государственной канцелярией информация.

Эти данные у Госканцелярии запросил "Объединенный список", который интересовался, какими услугами частных авиакомпаний Кариньш пользовался в то время, когда занимал пост премьер-министра. Информация была подготовлена Госканцелярией в соответствии с резолюцией премьер-министра Эвики Силини.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram