В четверг, 9 ноября, большинство депутатов проголосовали против предложения оппозиционной фракции "Латвии на первом месте" запретить занимать должности в Сейме, Кабинете министров, Центральной избирательной комиссии, Совете Банка Латвии, а также должность президента Банка Латвии и представлять Латвию в качестве депутата Европарламента людям с двойным гражданством — латвийским и не только.

В аннотации к законопроектам депутаты от "Латвии на первом месте" пояснили, что предложение запретить в упомянутых случаях двойное гражданство основывается на желании устранить сомнения в лояльности Латвии государственных должностных лиц.

Оппозицицонные депутаты сослались на Сатверсме, которая запрещает избрание президентом страны лица с двойным гражданством, исходя из соображений, что в противном случае в главы государства возникло бы "расколотое поле интересов". То есть, лицо с двойным гражданством может оказаться в затруднительном положении, если Латвия и вторая страна гражданства разойдутся в оценке той или иной ситуации.

По мнению авторов поправок, существует аналогичный риск и в отношении других государственных должностных лиц, которые при наличии двойного гражданства могут оказаться в ситуации, когда невозможно быть лояльным к обеим странам одновременно. Поэтому с точки зрения национальной безопасности и защиты интересов страны недопустимо поощрять возникновение такого рода ситуаций, в которых человеку приходится делать выбор в пользу того или иного государства. По мнению "Латвии на первом месте", такие конфликты интересов могут возникнуть даже в том случае, если государственное должностое лицо имеет второе гражданство государства-члена НАТО.

Причем тут Кришьянис Кариньш?

В ходе дебатов упоминался самый известный высокопоставленный политик гражданства, имеющий два гражданства — Латвии и США — бывший премьер-министр, а сейчас министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

Депутат от "Латвии на первом месте" Линда Лиепиня заявила, что ей непонятно, почему высокие должности в государстве могут занимать люди, которые по какой-то причине не считают нужным отказаться от второго гражданства. Она признала, что поправки связаны с тем, что должность главы МИД занимает Кариньш.

"Мне неясно, какие интересы он сейчас представляет, уже на протяжении нескольких недель плюя на латвийский парламент и не являясь, чтобы ответит на вопросы депутатовы и запрос об его отставке", — сказала Лиепиня.

В повестке прошлого заседания Сейма, состоявшего 2 ноября, фигурировали сразу два запроса об отставке Кариньша. Один — от оппозиционных фракций "Латвии на первом месте", "Объединенного списка" и Национального объединения, второй — отдельно — от оппозиционной "Стабильности", которая критиковала Кариньша за то, что он, как глава МИД, не сумел повлиять на стоимость билетов на эвакуационный рейс airBaltic из Израиля. В отсутствие министра иностранных дел оба проекта об его отставке на прошлой недели были отвергнуты правящим большинством Сейма.

Интерес к карьере бывшего премьера, главы МИД Кришьяниса Кариньша связан еще и с тем, что он называется в числе возможных претендентов на должность еврокомиссара после выборов в Европарламент. Внутри премьерского "Нового Единства", по неофициальной информации, идет борьба между двумя потенциальными претендентами на эту должность — действующим вице-президентом Еврокомиссии, бывшим премьер-министром Латвии Валдисом Домбровскисом и Кариньшем. Второе гражданство Кариньша может использоваться и как аргумент против его кандидатуры, поскольку речь идет о высокой должности в Европейском союзе, который, являясь партнером США, все же не всегда на 100% солидаризируется с Вашингтоном.

СЗК частично воздержался при голосовании

Предполагалось, что запрет на двойное граждантва для ряда государственных должностных лиц, если бы Сейм поддержал предложение "Латвии на первом месте", должен был вступить в силу 1 февраля 2024 года. Если бы это произошло, то баллотироваться в Европарламент в июне следующего года смогли бы политики только с одним — латвийским — гражданством. С учетом амбиций Кариньша на должность еврокомиссара (которые он сам, впрочем, публично не подтверждал — обо всем этом говорят в кулуарах) с имиджевой точки зрения министру, возможно, следовало бы фигурировать в списке кандидатов в депутаты Европарламента от "Нового Единства".

За то, чтобы запретить баллотироваться в Европарламент людям с двойным гражданством проголосовали 35 депутатов от оппозиционных "Латвии на первом месте", "Стабильности", "Объединенного списка", некоторые депутаты от Национального объединения, один депутат от коалиционного Союза "зеленых" и крестьян, 45 — от коалиционных "Нового Единства", "Прогрессивных", а также несколько депутатов от СЗК и оппозиционного Нацобъединения. Характерно, что 11 депутатов от СЗК и независимый депутат Олег Буров, де-факто поддерживающий коалицию, воздержались.

Поддержка остальных законопроектов, предусматривающих запрет на двойное гражданство для других должностных лиц, была ниже — "за" голосовали только "Латвия на первом месте" и "Стабильность".

Идея ввести запрет на двойное гражданство для высокопоставленных должностных лиц Сеймом отвергнута.

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