Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш регулярно пользовался опцией аренды частных самолетов для зарубежных поездок, когда занимал пост премьер-министра Латвии. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил депутат Сейма от "Объединенного списка" (ОС) Эдвардс Смилтенс.

Смилтенс подчеркнул, что официальный ответ на тему использования Кариньшем частных самолетов был получен от Государственной канцелярии. По словам оппозиционного депутата, треть из всех рейсов осуществлялась "не путем покупки места на обычном авиарейсе, а за счет покупки всего самолета". Стоит отметить, что в то время партия Смилтенса входила в коалицию.