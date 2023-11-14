В сентябре, будучи еще главой правительства, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш стал объектом розыгрыша российских пранкеров Вована и Лексуса, которые при помощи искусственного интеллекта говорили с ним от имени председателя Комиссии Африканского союза Мусы Факи.
Этот факт подтвердили порталу Delfi в Министерстве иностранных дел, добавив, что должностные лица из других стран тоже попадались на подобные звонки.
Стоит отметить, что недавно опубликованное видео стало хитом российских пропагандистских программ. Пару недель назад Вовану и Лексусу удалось поговорить и с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая призналась им, что Европа устала от войны на Украине.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Подпишись и читай:
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь