В сентябре, будучи еще главой правительства, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш стал объектом розыгрыша российских пранкеров Вована и Лексуса, которые при помощи искусственного интеллекта говорили с ним от имени председателя Комиссии Африканского союза Мусы Факи.

Этот факт подтвердили порталу Delfi в Министерстве иностранных дел, добавив, что должностные лица из других стран тоже попадались на подобные звонки.

Стоит отметить, что недавно опубликованное видео стало хитом российских пропагандистских программ. Пару недель назад Вовану и Лексусу удалось поговорить и с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая призналась им, что Европа устала от войны на Украине.

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