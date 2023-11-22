Должностным лицам для рабочих визитов следует в основном пользоваться коммерческими, а не частными авиарейсами, заявила в интервью телеканалу TV3 премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), комментируя скандал вокруг использования частных рейсов своим предшественником Кришьянисом Кариньшем.

Силиня допускает, что ситуации могут быть разные, в том числе чрезвычайные, когда приходится пользоваться частными рейсами, поэтому и она не может обещать, что никогда ими не воспользуется.

По мнению Силини, Кариньшу следовало бы подробнее разъяснить, почему в конкретных случаях необходимо было использовать частные рейсы, потому что основания для этого были.

Премьер-министр добавила, что правительство в настоящее время не рассматривает возможность покупки самолета для свомх нужд и будет стараться максимально использовать для командировок рейсы национальной авиакомпании airBaltic.

Как сообщалось, специальные рейсы для Кариньша и возглавляемых им делегаций в период с сентября 2021 года по сентябрь 2023 года обошлись государственному бюджету более чем в 600 млн евро. Оппозиционная партия "Объединенный список" потребовала детальной информации об этих рейсах.

Среди направлений специальных рейсов были Бельгия, Словения, Германия, Франция, Португалия, Великобритания, Словакия, Нидерланды, Дания, Чехия, Польша и Молдова, а количество членов делегации Кариньша составляло от пяти до девяти человек.

Кариньш не согласен с критикой в свой адрес: "Я не согласен, я считаю, что премьер-министр быть за столом переговоров там, где они проходят. Рейсы — это всего лишь средство добраться из Риги до другого пункта".

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