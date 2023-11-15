Сегодня комиссия Сейма по запросам рассмотрела заявление "Объединенного списка" ("ОС") к премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") по поводу использования экс-премьером Кришьянисом Кариньшем специальных авиарейсов для зарубежных визитов. Комиссия обсудила в том числе и возможность покупки самолета для командировок правительства, однако депутаты пришли к выводу, что это будет дороже, чем используемая до сих пор практика аренды.