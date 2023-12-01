Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") сам должен понять, что ему следует уйти в отставку после скандала вокруг использования им частных авиарейсов для зарубежных визитов, заявила в интервью Латвийскому радио политолог Илга Крейтусе.

"Господин Кариньш немного запутался в приоритетах латвийского государства, бюджета и в роли представителей правительства. Мы не Соединенные Штаты Америки, где у президента есть свой самолет, который кроме всего прочего символизирует его власть и место в мире", — сказала Крейтусе.

"Удивительно, что гражданин мира с двумя гражданствами, человек, знающий мировой опыт, вдруг вообразил, что Латвия достигла уровня США и может купить самолет, забывая о том, что происходит на практике, в реальной жизни. Особенно учитывая тот факт, что он так долго был главой латвийского правительства, — продолжила она. — Мне кажется, человек ушел от реальности, которая называется Латвийское государство".

Проводя параллели со временем, когда "Новым Единством" руководила Солвита Аболтиня, которая затем была исключена из партии, Крейтусе заявила: "Незаменимых нет".

По ее мнению, Кариньш давно уже должен был уйти в отставку либо сам, либо по требованию премьер-министра Эвики Силини или партии. Сейчас сложилась ситуация, что он, вероятно, будет вынужден уйти в отставку, хотя сам он этого не понимает. "Это вообще не приходит ему в голову" — добавила Крейтусе.

Кроме всего прочего, Кариньш, совершенно не чувствуя ситуации, еще и заявил о себе как о кандидате на пост генерального секретаря НАТО, и против этого никто не возражает. "Это вопрос не только для "Единства". Что думает государство в лице Сейма и правительства? Ведь, видя это безобразие, выходящее за пределы страны, мы все равно выдвигаем такого человека в международную организацию!".

По мнению Крейтусе, на сей раз все гораздо серьезнее, чем с Аболтиней. "Если эта ситуация не будет быстро разрешена, это не делает чести Латвии", — считает она.

От этого страдает и партийный рейтинг, поэтому непонятно, почему "Новое Единство" ничего не делает и пытается оправдать Кариньша. "Это топит саму партию", — добавила политолог.

"Ситуация разрешается достаточно просто. Первый шаг — глава правительства [Эвика Силиня] просит Кариньша уйти со своего поста. Она может это сделать, никакого чуда тут не надо. Я удивлена, почему "Новое Единство" пытается как-то оправдываться и что-то объяснять людям", — сказала Крайтусе.

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