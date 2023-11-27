Началась гонка за кресло главы крупнейшей военной организации мира - НАТО. Должность уже почти десять лет занимает норвежец Йенс Столтенберг, срок полномочий которого продлевался несколько раз. Ожидается, что он покинет свой пост в следующем году и место станет вакантным. Интерес к нему проявили и политики из стран Балтии, сообщает TV3.lv

О кандидатуре премьер-министра Эстонии Каи Каллас говорят уже давно, а недавно о готовности участвовать в гонке заявил и бывший премьер-министр Латвии, нынешний министр иностранных дел Кришьянис Кариньш.

"Знаете, в данном случае надо рационально смотреть на эти вопросы. Конечно, это один из тех нарративов, посланий, которые нам как Балтийскому региону нужно донести - на мой взгляд, важно, чтобы во главе НАТО были и представители нашего региона. Но надо понимать, что в конечном итоге то, что определит следующего генерального секретаря НАТО, - это согласие 31 страны", - сказал в программе TV3 директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.

Новому генсеку НАТО нужно уметь сглаживать проблемы по обе стороны океана. До сих пор почти все генеральные секретари были выходцами со "старого Запада". Эксперты считают, что неофициальные договоренности уже достигнуты и возможный кандидат выбран. Несмотря на условие, что это должна быть представительница ранее непредставленной страны и в идеале женщина, теперь похоже, что самые большие надежды возлагаются на премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

"Было бы неплохо, если бы генеральный секретарь НАТО был настоящим знатоком России. Особенно с учетом 30-летних неудач НАТО в переговорах с Россией. [...] Однако в НАТО действует не принцип необходимости и рациональности, а принцип политического примирения и баланса экономических и дипломатических соглашений. К сожалению, на данный момент похоже, что этои баланс складывается в пользу стран "старого Запада", а не интересных кандидатов с востокв", - говорит Эдвард Лукас, старший эксперт Центра анализа европейской политики.

Эксперты не решаются судить, у кого из кандидатов - Каллас или Кариньша - больше шансов, поскольку у обоих есть свои плюсы и минусы. Однако большинство говорят, что самая большая проблема - это именно государственная принадлежность. Лукас подчеркивает, что Запад по-прежнему относится к странам Балтии с подозрением.

С одной стороны, физическая близость к России может быть преимуществом, поскольку предполагает более глубокое понимание ее политики. В то же время это помеха, поскольку существует мнение, что политик из любой страны Балтии может иметь личную неприязнь к России, что еще больше осложнит отношения НАТО с ней.

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