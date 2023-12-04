Правящая коалиция — "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные не ждет отставки экс-премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") с поста министра иностранных дел из специальных авиарейсов, сообщило агентство LETA. Ведь этими рейсами он летал как премьер-министр — а эту должность уже покинул.

В то же время коалиционные партии, образующие правительство, ожидают от Государственной канцелярии разработки четкого регулирования, в каких случаях будет целесообразно использовать спецрейсы.

Нынешний премьер и бывший парламентский секретарь тогда премьер-министра Кариньша — Эвика Силиня ("Новое Единство") — отвечая на вопрос о том, должен глава МИД покинуть свой пост ответила, что спецрейсы пришлись на тот период, когда нынешний министр иностранных дел возглавлял правительство. А с поста премьер-министра он уже ушел.

"В определенной степени его политическая ответственность за этот вопрос тоже ушла с его отставкой [с поста премьер-министра] в предыдущем правительстве", — сказала нынешний премьер-министр.

Силиня отметила, что в ответ на ее призыв Кариньш разъясняет ситуацию. Нынешний премьер считает, что бывший премьер и глава МИД должен рассказать в доступной форме, какова повседневная работа главы Кабмина, например, что заседания Совета Европейского Союза по сложным вопросам могут затянуться с четверга на праздники и заканчиваться ночью.

Премьер также попросила Госканцелярию разработать четкую правовую основу, определяющую, когда члены правительства могут, а когда не могут пользоваться специальными рейсами. В настоящее время использование средств ЕС для участия в заседаниях Совета ЕС достаточно четко определено, но также необходимы условия использования средств государственного бюджета.

В свою очередь, Государственный контроль оценит осуществленные до сих пор специальные полеты и сможет дать свое заключение, заявила премьер-министр.

Вице-спикер Сейма Антонина Ненашева ("Прогрессивные") заявила, что "Прогрессивные" также подняли этот вопрос перед коллегами на сегодняшнем заседании коалиции, и была достигнута договоренность о разработке вышеупомянутых единых критериев, которые должны применяться к использованию специальных рейсов в работе нынешнего и будущего правительств.

По ее словам, должны быть установлены критерии, согласно которым специальные рейсы должны использоваться только в особых случаях, что также может быть оправдано. Также должна быть обеспечена "прозрачность" или доступность информации для общественности о таких рейсах, сказала Ненашева.

Ненашева присоединилась к заявлению Силини о том, что в случае с Кариньшем речь идет о его деятельности на посту главы правительства, который он больше не занимает.

Министр экономики Викторс Валайнис (СЗК) также отметил, что Кариньш утвержден в должности министра иностранных дел в нынешнем правительстве, а соответствующие учреждения дадут оценку тому, что произошло до этого.

Должны быть определены критерии того, "как жить дальше", или в каких случаях в будущем будут разрешены специальные полеты, отметил Валайнис. Также после каждой такой поездки общественность должна иметь доступ к информации о том, почему такая поездка состоялась и какие лица ею воспользовались, отметил политик.

Как уже сообщалось, специальные полеты, совершенные делегациями под руководством Кариньша во времена его премьерства сентября 2021 по сентябрь 2023 года, обошлись госбюджету в 613 830 евро.

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