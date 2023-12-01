Экс-премьер-министра и нынешнего министра иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в полетах на частных самолетах, оплаченных из госбюджета, в период с 2021-го по 2023-й год сопровождали в среднем шесть сотрудников, следует информации, обобщенной Государственной канцелярией, сообщает агентство LETA.

7 мая 2021 года Кариньш из Риги летел в Порту (Португалия), где проходило неформальное собрание Евросовета. Премьера сопровождали: заместитель госсекретаря МИД по европейским делам Астра Курме, советник самого Кариньша по иностранным делам и делам ЕС Лелде Лице-Лиците, советник по вопросам планирования политики и коммуникации Иева Зиберга, второй секретарь Госпротокола МИД Яна Трахимовича и представитель Государственной службы безопасности (СГБ). Затраты на частный самолет оставили 45 тыс евро.

5 октября 2021 года Кариньш отправился на неформальный Евросовет в Любляну (Словения). В делегации вновь были Курме, Зиберга, Трахимовича и представитель СГБ. А также еще два сотрудника — советнику премьера по иностранным делам Дана Голдфинча и советник премьера по вопросам ЕС Рейнис Брусбардис.

10 ноября 2021 года экс-премьеры из Риги вылетел в Берлин, чтобы встретиться с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель, руководителем парламентской группы христианских демократов и Христианского социального союза Ралфом Бринкхаусом, премьер-министром Португалии Антонио Костой и всеми партиями, входящими в новую правящую коалицию Германии. В Берлин с Кариньшем летали Брусбардис, Зиберга, Трахимовича и представитель СГБ. Затраты на частный самолет — 27 тыс евро.

1 декабря 2021 года Кариньш отправился в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вместе с Кариньшем в Париж отправились Брусбардис, Голдфинча, Зиберга, Трахимовича, представитель СГД, а также официальный фотограф делегации Гатис Розенфелдс. У Госанцелярии был договор об с SIA Picture Agency — об оказании фотоуслуг их сотрудником.

За пользование частным самолетом было заплачено 39 600 евро.

19 января 2022 года, Кариньш полетел из Риги в Варшаву, где встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. В состав делегации входили Зиберга, Голдфинча, Брусбардис, Трахимовича, Розенфелдс и представитель СГБ. За пользование частным самолетом было заплачено 26 000 евро.

10 февраля прошлого года бывший премьер-министр отправился из Риги в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. В делегации Кариньша сопровождали Брусбардис, руководитель канцелярии премьер-министра Янис Патмалниекс, Розенфелдс, Трахимовича и представитель СГБ. Стоимость полета достигла 31 470 евро.

17 февраля 2022 года Кариньш вылетел из Риги в Брюссель, где встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Эстонии Каей Каллас и канцлером Германии Шольцем. В этот день бывший премьер-министр также принял участие в саммите Евросоюз-Африканский союз. 18 февраля Кариньш встретился с председателем Европарламента Робертой Метсолой. В состав делегации вошли Голдфинча, пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев и представитель СГБ. За пользование частным самолетом было заплачено 28 050 евро.

10 марта 2022 года бывший премьер вылетел из Риги в Париж, где с 10 по 11 марта проходил неформальный Евросовет. Кариньша сопровождали Курме, Брусбардис, Зиберга, Трахимовича, Розенфелдс и представитель СГБ. Стоимость этого рейса достигла 44 150 евро.

14 марта прошлого года Кариньш отправился из Риги в Лондон, где 14 и 15 марта принял участие во встрече лидеров стран-членов Объединенных сил реагирования (JEF) и встретился с тогда премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Вместе с Кариньшем, Голдфинчей, Зибергой и представителем СГБ в рабочий визит отправились советник премьера по вопросам национальной безопасности Марис Цепуритис. Стоимость полета достигла 42 960 евро.

2 июня прошлого года Кариньш встретился с премьер-министром Словакии Эдвардом Хегером и принял участие в конференции высокого уровня Globsec 2022 Bratislava Forum. Вместе с Кариньшем в Словакию отправились Брусбардис, Зиберг, Трахимовича, Розенфелдс и представитель СГБ. Стоимость этого рейса достигла 14 337 евро.

14 июня экс-премьер-министр вернулся в Ригу из Гааги, в которую он прибыл коммерческим рейсом из визита в Испанию, куда он также летел коммерческим рейсом. В Гааге Кариньш встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами нескольких стран стран-участниц НАТО. В состав делегации входили Зиберга, Голдфинча, Трахимовича, Розенфелдс и представитель СГБ. Стоимость полета составила 29 500 евро.

30 августа прошлого года Кариньш отправился из Риги в Копенгаген, где участвовал в саммите стран Балтийского моря. Вместе с Кариньшем с рабочим визитом в Данию отправились Брусбердис, Зиберга, Розенфелдс и представитель СГБ. Стоимость полета составила 37 400 евро.

4 сентября 2022 года Кариньш отправился из Риги в Берлин, чтобы принять участие во встрече премьер-министров стран Балтии, встретиться с немецкими политиками и получить международную награду, присуждаемую Фондом Фридриха Хайека за последовательное отстаивание свободной рыночной экономики. Вместе с премьер-министром в Берлин летели Брусбардис, Зиберга, третий секретарь Государственного протокола МИД Сабина Шване, Розенфелдс и представитель СГБ. Стоимость этого рейса достигла 42 600 евро.

6 октября прошлого года бывший премьер-министр вылетел из Риги в Прагу, где принял участие во встрече европейского политического сообщества, а также встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем. 7 октября в Праге прошел неформальный Евросовет. Вместе с премьер-министром в состав делегации вошли Брусбардис, Зиберга, Шване, Розенфелдс

и представитель СГБ. Стоимость полета составила 36 250 евро.

17 марта этого года Кариньш вернулся в Ригу из польского Жешува после визита в Украину, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, обсуждалась будущая необходимая поддержка борьбы Украины с российской агрессией и усилий Украины по интеграции в ЕС и НАТО.

По данным Госканцелярии, в Варшаву Кариньш прилетел регулярным рейсом. Для прибытия в столицу Украины использовался автомобильный транспорт и поезд, а для обратного пути в Польшу — поезд. Госканцелярия утверждает, что вернуться из Польши регулярным рейсом в данный день не удалось, поэтому был использован спецрейс из Жешува. В том визита Кариньша сопровождали Зиберга, Розенфелдс, Шване-Станкевича (ранее — Шване), и советник премьера по иностранным дела Гунта Пасторе. Фотограф Розенфелдс фигурировал как консультант по фотоуслугам, визуальным материалам, инфографике и видеопроизводству на актуальные для страны темы. В делегацию входили в этот раз два сотрудника СГБ. За пользование частным самолетом было заплачено 20 205 евро.

1 июня Кариньш отправился из Риги на встречу Европейского политического сообщества в Кишиневе. На время саммита аэропорт Кишинева был закрыт для регулярных рейсов. Вместе с премьер-министром с рабочим визитом отправились Зиберга, Брусбердис, Розенфельд, Шване-Станкевича и представитель СГБ. Стоимость полета достигла 35 383 евро.

20 июня этого года Кариньш был вынужден отправиться в Лондон после того, как отвел в Риге заседание правительства. 20 июня в столице Великобритании экс-премьер принял участие в двусторонних встречах, а 21 июня — в конференции, посвященной восстановлению Украины. Возвращение в Ригу осуществлялось регулярным рейсом. В состав делегации входили Патмалниекс, Пасторе, Розенфелдс, Шване-Станкевича и представитель СГБ. Перелет обошелся в 30 775 евро.

17 июля бывший премьер-министр отправился на третий саммит ЕС и Латинской Америки и Карибского сообщества государств

(EU-CELAC), который прошел 17 и 18 июля в Брюсселе. В состав делегации входили Зиберга, Брусбердис, Розенфелдс и представитель СГБ. Стоимость полета достигла 49 950 евро.

Как уже сообщалось, специальные рейсы, предназначенные для перелетов экс-премьера Кариньша с делегацией в период с сентября 2021 по сентябрь 2023 года, обошлись госбюджету в 613 830 евро, согласно информации, предсоставленной Госканцелярией.

Интерес к полетам Кариньша проявили политики оппозиционного "Объединенного списка".

Ожидается, что в начале следующего года Государственный контроль ситуация с полетами Кариньша частными рейсами. Как сообщило TV3, Генеральная прокуратура начала проверку практики аренды экс-премьером частных самолетов для работы.

Как уже сообщалось, Кариньш согласился с критикой использования частных авиаперевозок, но подчеркнул, что благодаря им он смог максимально быстро встретиться с мировыми лидерами в сложных логистических условиях и тем самым укрепить роль Латвии в ЕС и НАТО. Об этом говорится в заявлении Кариньша агентству LETA.

Кариньш также подчеркнул, что всегда можно улучшить процедуры, в данном случае порядок, при котором высшие государственные чиновники могут пользоваться услугами спецрейсов, и то какой объем средств на это выделяется

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram