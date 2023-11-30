Отныне государственные чиновники будут летать на частных самолетах гораздо реже. О таком плане Латвийскому радио рассказали в Государственной канцелярии, сообщает LSM.

Ожидается, что изменения в порядок поездок должностных лиц будут внесены уже на этой неделе. Причина – резкая реакция общественности на совершенные министром иностранных дел Кришьяном Кариньшем ("Новое Единство") 36 полетов на частных самолетах за время его пребывания на посту премьер-министра. Общая стоимость перелетов превысила 1,3 миллиона евро. Из них более 600 тысяч евро были потрачены из государственного бюджета, более 700 тысяч евро — из средств Евросоюза.

Все рейсы, оплачиваемые ЕС, были в Брюссель или обратно. В свою очередь на государственные деньги Кариньш летал, например, в Португалию, Германию, Францию, Данию и Украину.

Кариньш начал использовать частные рейсы на государственные деньги в 2021 году, в разгар пандемия Covid-19. В некоторых случаях регулярные рейсы были недоступны.

Расследование по поводу аренды воздушных судов уже начала Генпрокуратура.

Один перелет на частном самолете также совершила нынешняя глава правительства Эвика Силиня ("Новое Единство") — месяц назад она вернулась с заседания Европейского совета в Брюсселе за более чем 26 000 евро. Перелет был оплачен из средств ЕС. В бюро премьера уже пояснили, что отныне Силина будет по-возможности пользоваться только регулярными коммерческими рейсами.

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