Премьер-министр Эвика Силиня пообещала обсудить с руководителем Государственной канцелярии предоставленную ведомством информацию о рейсах, которые использовались для перевозки экс-премьера и нынешнего главы МИДа Кришьянисма Кариньша. И в случае необходимости инициировать проверки.

В интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения (LTV) Эвика Силиня подтвердила, что информация о специальных полетах Кариньша в Совет Европы оплачивались из латвийского, а не европейского бюджета. Эти полеты обошлись бюджету Латвии в несколько десятков тысяч евро. При этом, Силиня назвала это возможной человеческой ошибкой.

"Человеческая ошибка есть человеческая ошибка. Но если станет ясно, что с этой информацией действительно что-то не так, придется провести соответствующую проверку", — сказала премьер-министр.

Ранее сам Кариньш в интервью программе Krustpunktā Латвийского радио рассказал, что отсутствие публичного обсуждения его "дорогих" авиарейсов в бытность премьер-министром было ошибкой. Он заявил, что тогда сосредоточился на выполнении своих основных рабочих задач и просто не думал об этом, — писал Rus.LSM.

Кариньш пояснил, что "в то время полагался на команду и Госканцелярию, которые заверяли, что такая система работает, деньги в бюджете есть".

"Оглядываясь назад, ясно, что надо было действовать по-другому, задавать больше вопросов, понимать, что такое система. Обнародовав эту информацию, кто-то бы задал вопрос, а каждый случай можно было объяснить", — считает глава МИДа.

В начале недели на телеканале LTV вышел сюжет передачи "Kas notiek Latvijā?", где опровергли ранние заявления о том, будто расходы на поездку Кариньяса на заседания Европейского совета покрывались из бюджета Совета Европейского Союза (ЕС). Как выяснили журналисты, часть расходов на специальные поездки Кариньша были оплачены из средств латвийского государственного бюджета.

С сентября 2021 года по сентябрь 2023 года из государственного бюджета таким образом было потрачено 613 830 евро, сообщают обнародованная Госканцелярией данные. А всего сумма расходов на полеты Кариньша достигают 1,36 миллиона евро, — с учетом покрытых средствами ЕС расходов.

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