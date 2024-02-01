У бывшего премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша была возможность летать в командировки и на пассажирских рейсах авиакомпании airBaltic, поскольку там были свободные места. Однако, как сообщает ЛТВ, экс-глава Кабинета министров этой возможностью не воспользовался.

По данным журналистов программы "Panorāma", имеющаяся в распоряжении Латвийского телевидения информация свидетельствует о том, что в те дни и в те пункты назначения, куда Кариньш летал частными рейсами, были доступны свободные метса в самолетах

airBaltic. На отдельных рейсах было даже более ста свободных мест.

Места в те даты и на те направления были и в самолетах польской авиакомпании LOT.

Ранее, в Госканцелярии, отвечая на вопрос об использовании для нужд Кариньша частных самолетов, заявляли, что это было оправдано, поскольку тщательно изучались альтернативные возможности, а также все обстоятельства.

Кариньш, ныне занимающий пост министра иностранных дел Латвии, предоставил ЛТВ письменный комментарий, указав, что "Премьер-министр должен рационально использовать свое время, чтобы полноценно управлять правительством в Латвии и защищать интересы страны на международном уровне". При этом Кариньш не ответил на вопрос, оценивались ли альтернативные возможности.

Многие депутаты Сейма готовы обратиться по этому вопросу в Генеральную прокуратуру и Госконтроль.

Госконтроль пообещал в марте представить результаты проведенной проверки данного факта.

Ранее уже сообщалось, что "Объединенный список" обратился с заявлением в Госкнтроль с просьбой оценить так называемое дело об использовании Кариньшем частных самолетов". При этом в Госконтроле сразу же заявили, что подобными рейсами ранее неоднократно воспользовались и предшественники Кришьяниса Каринша на посту премьер-министра Латвии.

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