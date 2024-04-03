Решение Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") уйти с должности министра иностранных дел не было добровольным, заявил политолог Янис Икстенс в программе Латвийского телевидения "Сегодняшний вопрос".

"Совершенно очевидно, что господин Кариньш очень обижен тем, что его выкинули с должности министра иностранных дел. Это ни в коем случае не его добровольное решение", - сказал Икстенс.

Он обратил внимание на один небольшой, но значимый эпизод – "пост жены господина Кариньша в Facebook", которая совершенно нехарактерно для Латвии вдруг начинает рассказывать о том, какой замечательный, приятный человек и видный политик ее муж, а другие не понимают и обманули его.

"Это совершенно ясный сигнал о том, что решение никоим образом не является добровольным", - считает Икстенс.

Претензии были не только к команде "Нового Единства", но и к бывшему члену этой партии, нынешнему президенту Эдгару Ринкевичу.

"Очевидно, ощущение было такое, что вот, господин Кариньш "устроил" господину Ринкевичу президентский пост, а теперь фактически брошен под танк, никто ему не помогает. По-человечески, конечно, это можно понять, но небольшой нюанс в том, что эти решения о полетах не какие-то марсиане принимали", - сказал политолог.

Социолог, директор SKDS Арнис Кактиньш считает что скандал со спецрейсами Кариньша не оказал на рейтинги "Нового Единства" перед выборами в Европарламент "значительного и драматичного влияния".

"Понятно, что такого рода события, как, например, с господином Кариньшем и самолетами, это что-то достаточно громкое и скандальное. Ясно, что это должно повлиять, но пока, я бы сказал, это влияние очень маленькое, минимальное", - считает Кактиньш.

По его словам, "Новое Единство" находится на перепутье в связи с этим скандалом, и открытым остается вопрос, справится ли с этим партия.

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