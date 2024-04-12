Главы государств в Европе и во всем мире используют специальные авиарейсы - это обычная практика, сообщает в своем открытом письме бывший глава бюро экс-премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша Янис Патмалниекс. Однако этот процесс в Латвии был организован с ошибками, признает он.

Янис Патмалниекс, который занимало пост руководителя канцелярии премьер-министра в период, когда совершались эти перелеты, 12 апреля опубликовал открытое письмо. В нем он утверждает, что все поездки, которые совершал Кришьянис Кариньш, были направлены на защиту интересов Латвии. Однако сам процесс организации этих командировок имел изъяны.