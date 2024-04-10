В период с 2021 по 2023 год на обеспечение специальных авиарейсов тогдашнего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") были незаконно потрачены минимум 222 тысяч евро из государственного бюджета, также признаны неэкономичными расходы в размере минимум 324 евро на такие перелеты из бюджета Евопейского союза, следует из ревизии Госконтроля.

В 2021-2023 годах Кришьянис Кариньш вместе с делегацией совершил 52 перелета, из которых 32 - специальные авиарейсы. Как подчеркнула член Совета Госконтроля Инга Войка, в 60% случаях использовались спецрейсы. Войка подчеркнула, что нужно развенчать миф о том, что к спецрейсам премьер прибегал исключительно по необходимости: когда не было времени добраться до места проведения мероприятий иначе. По словам Войки, только в одном из 32 случаев спецрейс был заказан за день до вылета. В остальных случаях спецрейсы заказывались предварительно, в одном случае - за 37 дней до перелета.

Из госбюджета были погащены траты на 18 из 32 спецрейсов, еще 14 таких перелетов оплатил бюджет Европейского союза. В среднем в делегацию входили 4-8 человек - включая Кариньша и его охрану. В 17 случаях в состав делегации входил и фотограф.

Госконтроль произвел подсчеты, в какую сумму госбюджету обошлись бы перелеты Кариньша и делегации, если бы он летал просто бизнес-классом, как это обычно делают государственные должностные лица. Было произведено сравнение цен на билеты и затрат на одну персону при оплате заказанного спецрейса. К примеру, билет бизнес-класса на перелет Рига-Брюссель-Рига стоил бы 1271 евро в то время, как затраты на одну персону при заказе спецрейса составили 9990 евро.

Госконтроль подчеркивает, что к спецрейсам прибегали и тогда, когда в стране уже не действовал режим чрезвычайной ситуации, как в пандемию, и были доступны альтернативы коммерческим рейсам. Ревизоры считают, что были совершены незаконные действия со средствами государственного бюджета, которые, по мнению Государственного контроля, составляют не менее 221 566 евро. Также были допущены действия, которые, по подсчетам Госконтроля, повлекли за собой дополнительные расходы Совета ЕС в объеме не менее 323 688 евро. Госконтроль настаивает на том, что не были соблюдены нормы Закона "О предотвращении разбазаривания государственных финансовых ресурсов и имущества".

По его мнению руководителя Госконтроля Эдгара Корчагина, не были соблюдены и нормы Закона "О публичных закупках": соответствующие процедуры при организации спецрейсов не проводились. Корчагин отметил, что в организацию спецрейсов были вовлечены сам премьер-министр, а также находящиеся в прямом подчинении главы правительства премьерское бюро и Госканцелярия. В то время бюро премьера возглавлял нынешний депутат Сейма Янис Патмалниекс ("Новое Единство"), а Государственную канцелярию - - Янис Цитсковскис, который сейчас на время расследования отстранен от должности. Оценить конкретную ответственность каждого лица не позволяют, это предстоит сделать уже правоохранительным учреждениям, признал Корчагин.

Сам Кариньш заявил, что прокомментирует итоги ревизии Госконтроля после того, как ознакомится с документом.

Гепрокурор: действиям Кариньша, премьерского бюро, Госканцелярии и турагентств будет дана оценка

Генеральный прокурор Юрис Стуканс заявил на пресс-конференции, что действия Кариньша, бюро экс-премьера чиновников Государственной канцелярии и туристического агентства, организовавовшего спецрейсы, будут оцениваться в рамках уголовного процесса на предмет возможных растрат.

Стуканс напомнил, что параллельно с проверкой Государственного контроля прошла проверка в Генеральной прокуратуре, по итогам которой был возбужден уголовное процесс, который был передан в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) для расследования. По итогам проверки Госконтроля, выводы будут жесткими, потому что все средства, использованные для спецрейсов, были использованы незаконно, анонсировал генпрокурор.

На сегодняшний момент правовая база в Латвии вообще не предусматривает возможности для премьер-министра или любого другого должостного лица использовать контрактные поездки, подчеркнул Стуканс. Правда, Генеральный секретариат ЕС уже в 2019 году внес поправки в свое регулирование, указав, что кроме трех видов транспорта, которыее могут использовать должностный лица, есть четвертый – контрактные рейсы. Латвия пока этого не сделала.

Если речь идет об ответственности конкретных людей, то придется учитывать все выводы Государственного контроля, подчеркнул Стуканс. По его словам, придется оценивать и то, проявление чего это было со стороны должностных лиц - злонамеренности, бездействия, незнания.

На данный момент генпрокурор не смог конкретно сказать, определена ли ответственность конкретных должностных лиц, но сослался на норму Закона "О регламенте Кабинета министров", согласно которой "независимо от политической ответственности член Кабинета министров также несет ответственность за свои действия в соответствии с нормативными актами, регулирующими уголовную, административную или гражданскую ответственность".

"Иногда мы слышим о политической ответственности, но это не освобождает от какой-либо иной ответственности, если человек своими действиями нарушил законе", - подчеркнул генпрокурор.

В настоящее время в рамках уголовного процесса предпринимаются соответствующие действия, и прокуратура имеет право получить абсолютно всю информацию, которая выявлена в результате проверки Государственного контроля. Все эти полученные материалы считаются доказательствами, которые существенно облегчат работу следователей.

Стуканс надеется, что KNAB в сотрудничестве с прокуратурой сможет обеспечить расследование и ход уголовного процесса в разумные и понятные для общественности сроки. "Здесь задействовано несколько должностных лиц, и будет оценена персональная ответственность каждого чиновника, и будет решен вопрос, есть ли основания для предъявления обвинений", - сказал Стуканс.

Согласно заключениям Государственного контроля, этими должностными лицами являются бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш, сотрудники Бюро экс-премьера и Государственной канцелярии, а также туристические агентства, которые занимались закупками.

Временно отстранен от должности глава Госканцелярии

Госканцелярия уже заявила, что ответственность за полеты Кариньша должно взять на себя Бюро экс-премьера. Планирование повестки дня главы правительства, в том числе деловых поездок, находится в компетенции Бюро премьер-министра, подчеркнула Госканцелярия. Премьер-министр по согласованию со своим бюро принимает решение о том, когда и каким транспортом отправиться в командировку и вернуться из нее. Планирование повестки дня премьер-министра не входит в компетенцию Государственной канцелярии.

Позже стало известно, что премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") издала распоряжение о временном отстранении на время служебной проверки от занимаемой должности директора Государственной канцелярии Яниса Цитсковскис. Это решение было принято после ознакомления с результатами ревизии Госконтроля о специальных авиарейсах экс-премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), признала, Силиня на совместной пресс-конференции с президентом страны.

Сотруднику Государственной канцелярии объявлен выговор за подготовку ошибочной информации о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, сообщил, в свою очередь, уже отстраненный от должности директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис на специальной созванной пресс-конференции.

В дисциплинарном деле, возбужденном в Государственной канцелярии 20 февраля, было установлено, что сотруднику пришлось в сжатые сроки собрать большой объем информации, в ходе которого была допущена человеческая ошибка, в связи с чем сотруднику объявлен выговор, сообщил Цитсковскис.

МИД остался без руководителя

В марте этого года Генеральная прокуратура начала и передала в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) для расследования уголовный процесс о возможной растрате средств в связи с использованием бывшим премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство").

29 марта Кришьянис Кариньш принял решение оставить должность министра иностранных дел. Вторник, 9 апреля, стал последним рабочим днем Кариньша в этой должности. Пока премьер-министр Эвика Силиня не определилась с кандидатом на должность главы МИД, вопрос о назначении отложен на неделю. Обязанности министра иностранных дел исполняет временно сама Силиня.

Эта инфографика Госконтроля наглядно показывает, как тратились деньги на спецрейсы:

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