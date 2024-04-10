Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") издала распоряжение о временном отстранении на время служебной проверки от занимаемой должности директора Государственной канцелярии Яниса Цитсковскис. Это решение было принято после ознакомления с результатами ревизии Госконтроля о специальных авиарейсах экс-премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), признала Силиня на пресс-конференеции.

Временно обязанности отстраненного Цитсковскиса будет исполнять его заместитель по юридическим вопросам Инесе Гайлите.

Премьер-министр заявила, что информация, полученная от Государственного контроля во вторник, 9 апреля, свидетельствует о том, что "ситуация достаточно серьезная" и что отстранение от должности необходимо для того, чтобы служебная проверка проходила максимально объективно.

Также Силиня сообщила, что поручила Госканцелярии изменить систему, организовать нормативную базу так, чтобы в необходимых случаях спецрейсы были бы возможны, но при этом они были бы финансово сбалансированными. По мнению премьер-министра, должна быть налажена и система закупок.

"Я инициировала межминистерскую дисциплинарную проверку, которую будет проводить комиссия под руководством госсекретаря Министерства юстиции, поскольку важно, чтобы комиссия была независимой при оценке ответственности Государственной канцелярии. [ ...] Междисциплинарная комиссия оценит возможную ответственность как руководителя, так и сотрудников Госканцелярии, а также других лиц", - сказал Эвика Силиня.

Премьер подчеркнула, что политически Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), уйдя с поста министра иностранных дел, взял на себя определенную ответственность за сложившуюся ситуацию. Премьер-министр еще раз повторила, что считает: Кариньш "действовал как западный политик". При этом Силиня подчеркнула, что "административно за бюджет и расходы отвечает административный аппарат", а Кариньш, как министр иностранных дел и политик, "действовал так, как, вероятно, ожидало общество".

Сегодня Госконтроль сообщил, что в период с 2021 по 2023 год на обеспечение специальных авиарейсов тогдашнего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") были незаконно потрачены минимум 222 тысяч евро из государственного бюджета, также признаны неэкономичными расходы в размере минимум 324 евро на такие перелеты из бюджета Евопейского союза, следует из ревизиции Госконтроля. Ревизоры считают, что при организации этих перелетов были нарушены нормы законодательства.

По его мнению руководителя Госконтроля Эдгара Корчагина, в организацию спецрейсов были вовлечены сам премьер-министр, а также находящиеся в прямом подчинении главы правительства премьерское бюро и Госканцелярия. В то время бюро премьера возглавлял нынешний депутат Сейма Янис Патмалниекс ("Новое Единство"), а Государственную канцелярию - - Янис Цитсковскис, который сейчас на время расследования отстранен от должности. Оценить конкретную ответственность каждого лица не позволяют, это предстоит сделать уже правоохранительным учреждениям, признал Корчагин.

Госканцелярия уже заявила, что ответственность за полеты Кариньша должно взять на себя Бюро экс-премьера. Планирование повестки дня главы правительства, в том числе деловых поездок, находится в компетенции Бюро премьер-министра, подчеркнула Госканцелярия. Премьер-министр по согласованию со своим бюро принимает решение о том, когда и каким транспортом отправиться в командировку и вернуться из нее. Планирование повестки дня премьер-министра не входит в компетенцию Государственной канцелярии.

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