Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о возбуждении дисциплинарного дела в отношении директора Государственной канцелярии Яниса Цитсковскиса, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Дело начато на основании нарушений правовых норм, на которые в своем промежуточном отчете 7 мая 2024 года указала комиссия по служебной проверке. В отчете говорится, что Цитсковскис, возможно, совершил дисциплинарное нарушение, некачественно выполняя нормы закона, халатно относясь к выполнению своих обязанностей, в том числе в отношении финансовых ресурсов, что привело к существенному материальному ущербу для государства.

По распоряжению премьера создана комиссия по расследованию дисциплинарного дела, которую возглавит государственный секретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич.

Чтобы обеспечить всестороннее и беспристрастное расследование, а также исключить возможность влиять на него, Силиня приняла решение отстранить Цитсковского от исполнения обязанностей на время рассмотрения дисциплинарного дела, но не дольше чем до вступления в силу дисциплинарного взыскания, с сохранением зарплаты и социальных гарантий.

В это время исполнение обязанностей директора Госканцелярии поручено замдиректору по правовым вопросам Инесе Гайлите.

Как сообщалось, ранее премьер поручила провести служебную проверку действий директора Госканцелярии в связи с организацией специальных авиарейсов для бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Госконтроль, проведя проверку расходов на спецрейсы, указал, что незаконные и неэкономичные действия при их организации привели к неоправданным расходам для бюджета Латвии и Европейского союза на сумму около 545 000 евро.

Госконтроль считает, что использование бюджетных средств на спецрейсы даже в тех случаях, когда в стране не действовало чрезвычайное положение и в разумные сроки были доступны альтернативы в виде регулярных коммерческих рейсов, было незаконным, что привело к дополнительным бюджетным расходам в размере не менее 221 566 евро. В свою очередь для ЕС неэкономичные действия, по оценкам Госконтроля, привели к дополнительным расходам в размере не менее 323 688 евро.

Таким образом, не был соблюден закон о предотвращении растраты государственных финансовых средств и имущества, указал Госконтроль. Также в ходе ревизии были выявлены нарушения нормативных актов, касающихся организации публичных закупок и бухгалтерского учета.

Как указал Госконтроль, полученная в ходе ревизии информация свидетельствует о том, что в принятии и реализации решений об использовании спецрейсов для зарубежных поездок фактически участвовали и сам Кариньш, и находящиеся в его непосредственном подчинении бюро премьер-министра и Госканцелярия. Бюро премьер-министра в то время возглавлял Янис Патмалниекс, Госканцелярию - Янис Цитсковскис.

Представители Госканцелярии считают, что ответственность за полеты бывшего премьера должно взять на себя его бюро.

Госканцелярия подчеркивает, что планирование повестки дня премьер-министра, в том числе командировок, находится в компетенции бюро премьер-министра. Консультируясь с бюро, премьер-министр принимает решение о том, когда и на каком транспорте отправиться в командировку. Для заказа спецрейсов бюро премьер-министра связывалось с оказывающими эти услуги предприятиями напрямую и только после этого информировало директора Госканцелярии. Таким образом, информация о выбранном виде транспорта и расходах попадала к директору Госканцелярии только после того, как финансовые обязательства уже принимало на себя бюро премьер-министра, подчеркнули в канцелярии.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !