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Партия "Единство" "немного ранена" скандалами, связанными со спецрейсами Кришьяниса Кариньша и возможными зарплатами "в конвертах", признала в интервью Sestdiena новый генеральный секретарь партии Сигне Янтоне, оценив ситуацию как сложную.

"Ощущение эмоционально неприятное, как у раненой большой и уверенной в себе птицы. Это раны, но излечимые. Я пришла на эту должность, осознавая ситуацию", - сказала она.

Генеральный секретарь признала, что, возможно, в партии были организационные недостатки, упущения, и теперь, "когда мы вдруг неожиданно начали говорить о них публично", этим выгодно пользуются другие, "Но я не отрицаю, что нам необходимо укрепиться организационно. Мы не можем говорить: "У нас все хорошо, на нас клевещут". Нам нужны рестарт, очищение, начать с четкой линии, привести в порядок то, что, возможно, было в небольшом беспорядке".

По ее словам, в "Единстве" должен быть четкий порядок не только в бухгалтерии и делопроизводстве, но и в отношениях с депутатами, региональными отделениями и избирателями. Приводить в порядок означает объяснять, информировать и рассказывать. "Это план Сигне Янтоне в "Новом Единстве": ясно, понятно, наглядно, не игнорируя критику со стороны региональных отделений", - добавила генеральный секретарь.

"Дело о конвертах" Янтоне связывает с изменениями в партии: "Я вижу ситуацию так: в марте 2023 года "Новое Единство" и "Единство" провели семинар. На нем мы договорились о реорганизации, чтобы не нужно было тратить лишний административный ресурс на те вопросы, которые у обеих организаций перекрываются. Потом началась интенсивная работа по реорганизации, разговоры с людьми, кто останется, а кто нет. Тому человеку, который начал жаловаться и бить тревогу по поводу зарплат "в конвертах", предложено было стать региональным координатором в Курземе. Постепенно он начал писать письма, писал Кришьянису Кариньшу и другим. (...) Его недовольство было заметно, он согласился уйти. А потом начали поступать заявления - в партию, в учреждения. Мы активно позиционировали себя, что готовы сотрудничать с учреждениями, и сейчас сотрудничаем".

Янтоне не смогла ответить на вопрос, были ли зарплаты "в конвертах" или нет, так как не располагает информацией об этом. "Зная, как работает организация, что она в основном основана на волонтерской работе, я думаю, что скорее нет, но я не могу отвечать за тот период, лучше спросить [Артиса] Кампарса. Время все расставит по своим местам, но это не повод ничего не делать и не решать вопросы", - добавила генеральный секретарь.

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