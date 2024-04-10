Правящая коалиция подаст в Сейм поправки к Иммиграционному закону, которые обяжут сдавать экзамен по латышскому языку ради сохранения права жить Латвии граждан России, на которых прежде это требование не распространялось, еще раз подтвердила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") на совместной пресс-конференции с президентом страны Эдгаром Ринкевичем.

"Исходя из приговора Конституционного суда, есть еще одна группа граждан России, которым нужно соответствовать выдвинутым требованиям - им тоже надо знать латышский язык", - пояснила Эвика Силиня. По ее словам коалиция, подав поправки, во-первых, исполнит приговор Конституционного суда от 15 февраля этого года, во-вторых, "продемонстрирует свою дальнейшую политическую волю, что мы укрепляем знания латышским языком и содействуем интеграции во всем обществе, которое сегодня живет в Латвии".

"Если они хотят быть в Латвии, получить постоянный вид на жительство в Латвии, то знание латышского языка есть и будет одним из приоритетов, который мы хотим видеть и требовать от тех людей, которые хотят получить постоянный вид на жительство", - сказала Силиня.

Требования прошлых поправок распространялись только на граждан России, которые получали постоянный вид на жительство по Иммиграционному закону, вступившему в силу в мае 2003 года — это чуть более 25 тысяч человек. Граждан РФ, оформивших постоянный ВНЖ по утратившему в 2003 году силу Закону "О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства", те правила не коснулись. По данным Управления по делам гражданства и миграции, таких граждан РФ в стране на январь этого года было 4949 человек.

На то, что эти люди получили преимущественное положение по сравнению с теми гражданами РФ, которые вынуждены сдавать госязык, 15 февраля этого года в своем приговоре указал Конституционный суд. Теперь правящая коалиция намерена устранить эту ситуацию. Поправки к Иммиграционному закону, которые обяжут сдавать экзамен и эту группу граждан РФ, коалиция подаст уже на этой неделе. Предполагается, что люди старше 75 лет будут освобождены от сдачи экзамена. По предварительным данным, от экзамена по возрасту могут быть освобождены более половины от почти 5000 граждан РФ.

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