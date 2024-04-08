Согласно вердикту Конституционного суда еще нескольким тысячам граждан России, чтобы сохранить вид на жительство, придется сдавать экзамен по латышскому языку, следует из сказанного премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") после собрания коалиционных партий.

Силиня указала, что коалиция пришла к договоренности внести соответствующие поправки в Иммиграционный закон. Речь идет о группе граждан России, к которым ранее требование сдать госязыка ради сохранения права жить в Латвии не выдвигалось.

Требования прошлых поправок распространялись только на граждан России, которые получали постоянный вид на жительство по Иммиграционному закону, вступившему в силу в мае 2003 года — это чуть более 25 тысяч человек. Граждан РФ, оформивших постоянный ВНЖ по утратившему в 2003 году силу Закону "О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства", те правила не коснулись. По данным Управления по делам гражданства и миграции, таких граждан РФ в стране на январь этого года было 4949 человек.

На то, что эти люди получили преимущественное положение по сравнению с теми гражданами РФ, которые вынуждены сдавать госязык, 15 февраля этого года в своем приговоре указал Конституционный суд. Теперь правящая коалиция намерена устранить эту ситуацию. Поправки к Иммиграционному закону, которые обяжут сдавать экзамен и эту группу граждан РФ, коалиция подаст уже на этой неделе. Предполагается, что люди старше 75 лет будут освобождены от сдачи экзамена. По предварительным данным, от экзамена по возрасту могут быть освобождены более половины от почти 5000 граждан РФ.

В повестке дня Сейма на четверг, 11 апреля, уже фигурируют практически аналогичные поправки, поданные оппозиционным Национальным объединением, что и стало, по неофициальной информации, причиной инициирования законопроекта и правящей коалицией. Очевидно, что коалиция, контролирующая большинство голосов в Сейме, примет к рассмотрению свой законопроект, не позволив за два месяца в Европарламент эксплуатировать тему граждан РФ Нацобъединению.

Напомним, что поправки к Иммиграционному закону, обязавшие 25 тысяч граждан РФ сдавать экзамен, были приняты за три недели до выборов в 14-й Сейм.

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