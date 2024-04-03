На следующей неделе Сейм рассмотрит новые поправки к Закону об иммиграции, предложенные Нацобъединением. По ним еще одна группа граждан России в Латвии, имеющих постоянный ВНЖ, обяжут за год подать документы на статус постоянного жителя Евросоюза. В том числе сертификат о владении госязыком на А2. Рассказываем подробно, каких граждан РФ касаются новые поправки?

15 февраля Конституционный суд Латвии (КС) признал соответствующей Сатверсме новые нормы Иммиграционного закона, которые аннулировали постоянный ВНЖ для граждан России, бывших (не)граждан Латвии, и обязали их сдать экзамен по латышскому языку, чтобы получить статус постоянного жителя ЕС в Латвии. В случае невыполнения требований этим гражданам РФ грозило выдворение из Латвии.

Требования прошлых поправок распространялись только на граждан России, которые получали ПМЖ по Иммиграционному закону, вступившему в силу в мае 2003 года — это чуть более 25 тысяч человек. Граждан РФ, оформивших постоянный ВНЖ по утратившему в 2003 году силу Закону "О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства", те правила не коснулись.

Разное отношение к сравнимым группам российских граждан в Латвии сторона защиты пыталась использовать на КС, как указание на дискриминацию. Суд тогда счел, что законодатель имеет право сам оценивать, какие группы иностранных граждан могут нести потенциальную угрозу Латвии.

Теперь Нацобъединение взялось "исправить несправедливость". Кто эти люди?

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