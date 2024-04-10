Задержка "Нового Единства" с назначением министра иностранных дел угрожает интересам Латвии, считает бывший министр обороны Артис Пабрикс ("Для развития Латвии"), сообщает LETA.

Министр иностранных дел — одно из высших должностных лиц государства, играющее важную роль как в мирное, так и в кризисное время, считает Пабрикс. В нынешней нестабильной ситуации, связанной с войной на Украине, роль министра иностранных дел еще более важна, так как именно он может выразить позицию государства и повлиять на мнение наших союзников по НАТО и ЕС на различных встречах.

Бывший министр обороны критикует тот факт, что после отставки министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша "Новое Единство" поспешило объявить, что следующий министр иностранных дел будет из рядов этой партии, но уже две недели не может его найти.

"Задержка с назначением нового министра препятствует достижению политических целей Латвии. Глава правительства не может участвовать во встречах министров иностранных дел. Если премьер-министр временно возьмет на себя эти функции, ситуация не улучшится, потому что обычно премьеры не посещают встречи министров из-за своей занятости и статуса", — подчеркнул политик.

Пабрикс считает, что серьезность ситуации нельзя недооценивать. "Мы каждый день видим, как работает и проводит свою политику литовский министр Габриэлюс Ландсбергис, в то время как у нас несколько месяцев был министр иностранных дел с тенью коррупции и, соответственно, ограниченными возможностями. Это негативно влияет не только на общественное мнение, но и на практическую политику — на многих встречах ЕС и НАТО Ландсбергис лишен столь необходимой поддержки министра иностранных дел Латвии", — сказал Пабрикс.

Министр иностранных дел Кариньш объявил о своей отставке с 10 апреля в связи со скандалом с использованием специальных авиарейсов для своих командировок.

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