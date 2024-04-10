Парламентские фракции изъявили желание встретиться с потенциальным министром иностранных дел, признала премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") после встречи с президентом страны Эдгаром Ринкевичем. Однако пока не наступил момент назвать кандидата в главы МИД, сказала премьер.

Эвика Силиня подчеркнула, что выбор следующего министра иностранных дел стоит на повестке дня, но сейчас не тот момент, когда планируется имя кандидата.

"Фракции выразили желание встретиться с очередным кандидатом на пост министра иностранных дел, в коалиции также потребуется обсуждение. Когда станет известно имя кандидата, президент также сможет ознакомиться и задать свои вопросы", - сказала премьер-министр.

Напомним, что сейчас пост министра иностранных дел - вакантный. Прежний глава МИД Кришьянис Кариньш ушел в отставку из-за скандала по специальными авиорейсами. Сейчас обязанности министра временно исполняет премьер Силиня.

В политических кулуарах назывались ранее разные претенденты на пост главы МИД. Предполагается, что должность останется под контролем премьерского "Нового Единства". Звучали версии, что на пост могут быть выдвинуты представители "Нового Единства": вице-спикер Занда Калниня-Лукашевица, действующий министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере (в этом случае пост главы Минюста якобы мог бы занять, к примеру, председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин). Однако всплыла информация о том, что Калниня-Лукашевица в должности парламентского секретаря МИД конфликтовала с сотрудниками министерства. Либиня-Эгнере опровергла возможность рокировки.

Звучала и фамилия ветерана латвийской политики - депутата Сейма от "Нового Единства" Гиртса Валдиса Кристовскиса. На уровне спекуляций называли и главу Комиссии Сейма по иностранным делам Рихардса Колса. Однако, поскольку он представляет оппозиционное Национальное объединение, то такое назначение бы означало фактическое расширение правящей коалиции. Колс также опроверг такие слухи.

Еще одна версия: якобы МИД мог бы возглавить нынешних министр обороны Андрис Спрудс от "Прогрессивных". В этом случае "Новое Единство" и "Прогрессивные" поменялись бы министерскими портфелями: и премьерской партии пришлось бы искать нового министра обороны. "Прогрессивные", впрочем, категорически опровергли возможность такой рокировки.

Также называлась и кандидатура беспартийной Байбы Браже - бывшего заместителя генсека НАТО, а сейчас посла по особым поручениям МИД Латвии.

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