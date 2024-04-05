10 апреля министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") покинет кресло главы МИД: это решение он принял по репутационным причинам - из-за скандала со специальными авиарейсами. Планируется, что уже в четверг, 11 апреля, Сейм может утвердить нового министра иностранных дел. И хотя пока официальный кандидат не назван, в политических кулуарах активно строятся версии, кто бы мог занять этот пост. На данный момент названо уже как минимум шесть (!) неофициальных претендентов.

Сейчас предполагается, что пост министра иностранных дел останется за "Новым Единством" - согласно распределению должностей на момент формирования правительства Эвики Силини ("Новое Единство"). С этим не спорят и коалиционные партнеры "Нового Единства" - Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные": они лишь ждут решения премьерской партии. Назвать официального кандидата предстоит премьер-министру, однако пока Силиня держит паузу. Известно, что кандидатура будет обсуждаться и с президентом Ринкевичем. На совместной пресс-конференции, 3 апреля, президент и премьер пообещали журналистам определиться на следующей неделе.

Но пауза - все же затянулась: и почти каждый день приносит из политических кулуаров новость об очередном неофициальном претенденте. Портал Delfi обобщил озвученные версии, попытавшись выделить фаворитов.

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