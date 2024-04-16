Foto: Aizsardzības ministrija

Премьерская партия "Новое Единство" после двухнедельных размышлений выдвинула в министры иностранных дел бывшего заместителя генсека НАТО, экс-посла Латвии в Нидерландах и Великобритании, профессионального дипломата Байбу Браже. Как минимум пока Браже - беспартийная: "Новое Единство" предпочло сделать ставку на профессионала, хотя прежде назывались кандидаты с партбилетами. Интересно и то, что нынешний посол по особым поручениям МИД Латвии - именно такой пост сейчас занимает Браже - в прошлом году фигурировала и среди кандидатов в президенты страны.

Байба Браже родилась в Риге в 1966 году, ей 57 лет. У нее две степени магистра Латвийского университета: одна в области права, вторая - в области коммуникационных наук. Браже училась в Колледже обороны НАТО, в университетах Турку и Гротингена. Помимо родного латышского языка, свободно владеет английским и русским языком, также говорит на голландском.

"Можно сказать, что нашему поколению в жизни повезло. В 80-е, когда я училась в старших классах, в воздухе витало предчувствие перемен. И с этим предчувствием я в 1985 году поступила в Латвийский университет, на юридический факультет, где – по счастливому стечению обстоятельств – большинство преподавателей были лидерами Народного фронта. У нас был дружный курс, мы были очень активные, участвовали и в демонстрациях Народного фронта, и в шествиях, и в других мероприятиях. Это давало ощущение себя как части чего-то большого и важного. Во время учебы я стала интересоваться международным правом (это наконец перестало быть чем-то запретным). Беседы с Илмарсом Бишерсом, Валдисом Биркавсом и другими педагогами укрепляли в нас убежденность в том, что Латвия – это отдельное государство. Мы проникались ощущением принадлежности к нему", - так в интервью "Открыто" в июле 2020 года Байба Браже говорила о том, как сделала в пользу дипломатической карьеры.

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