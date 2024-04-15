На должность министра иностранных дел будет выдвинута дипломат Байба Браже, сообщила СМИ в понедельник премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Браже, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел, занимала различные должности на дипломатической службе, в том числе была послом Латвии в нескольких странах. С мая 2020 года по лето 2023 года она была заместителем генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии.

Браже неофициально упоминалась как наиболее вероятный кандидат на должность главы МИД сразу после того, как прежний министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") объявил о своей отставке из-за скандала с использованием спецрейсов.

Упоминались и другие кандидаты из рядов "Нового Единства" - бывший парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевича, депутат Сейма Гиртс Валдис Кристовскис (СП) и другие, но по разными причинам эти кандидатуры не были выдвинуты.

С претендентом на пост министра встретятся парламентские фракции и президент Латвии.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram