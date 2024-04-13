"Новое Единство" выдвинет в министры иностранных дел дипломата, бывшего заместителя генсека НАТО, а сейчас - посла по особым поручениям МИД Латвии Байбу Браже, сообщило Латвийское телевидение со ссылкой на неофициальный источник в премьерской партии.

Планируется, что "Новое Единство" официально номинирует Браже в понедельник, 15 апреля. Договоренность якобы была достигнута в пятницу. Поддержку кандидатуре неофициально уже высказывали депутаты фракции премьерской партии в Сейме. Якобы Сейм может утвердить нового министра уже в ближайший четверг.

Характерно, что, как подчеркивает LETA, в течение последних двух недель связаться с Байбой Браже и получить от нее комментарий - не удается. Хотя фамилия Браже - как потенциального министра иностранных дел - называлась сразу, как только стало известно, что пост главы МИД из-за скандала со спецрейсами оставит Кришьянис Кариньш.

Байба Браже - единственный беспартийный кандидат и единственный профессиональный дипломат среди ранее называвшихся. До того, как стать заместителем генсека НАТО Йенса Столтенбергса, Браже была послом Латвии в Нидерландах и Великобритании.

Однако Латвийское телевидение уже сообщило, что Браже намерена вступить в "Новое Единство".

Среди кандидатов в министры иностранных дел фигурировали политики от "Нового Единства": вице-спикер Сейма и бывший парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица, депутат Сейма Гиртс Валдис Кристовскис. Ходила и версия о том, что "Новое Единство" может предпринять попытку рокировки внутри правительства: якобы министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере могла возглавить МИД, а глава Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин - Минюст. Однако Либиня-Эгнере эту версию опровергла.

Силиня определилась с кандидатом, но имя не называет

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") пригласила на пост министра иностранных дел профессионала с обширным опытом и знаниями в сфере иностранных дел, сообщил агентству LETA пресс-секретарь главы правительства Алексис Золднерс.

Однако представители Силини пока не комментируют неофициальную информацию о том, что на пост министра иностранных дел партия "Новое Единство" намерена выдвинуть дипломата Байбу Браже.

"В соответствии со сложившейся международной ситуацией и ситуацией с безопасностью я предложила должность министра иностранных дел профессионалу с обширным опытом и знаниями в сфере иностранных дел", - заявила Силиня.

Более подробное заявление по этому вопросу запланировано на понедельник, 15 апреля, чтобы уже в ближайшее время следующего министра иностранных дел мог утвердить Сейм, отметила премьер-министр.

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