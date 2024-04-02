Партия "Новое Единство" пока не будет раскрывать личности кандидатов на пост министра иностранных дел, заявил в передаче Spried ar Delfi на Delfi TV глава парламентской фракции "Нового Единства", член правления "Единства" Эдмундс Юревицс.
Юревицс заявил, что следующий министр иностранных дел должен иметь большой опыт, быть готовым приступить к работе с первого дня, иметь четкое видение. На вопрос о том, могут ли быть выдвинуты на эту должность Занда Калниня-Лукашевица или Байба Браже, глава фракции "Нового Единства" отметил, что следует дождаться мнения премьера, а партия этот вопрос еще не обсуждала. Юревицс не стал напрямую комментировать и то, будет ли кандидат из рядов "Нового Единства" или же его будут искать вне партии.
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