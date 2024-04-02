Юревицс заявил, что следующий министр иностранных дел должен иметь большой опыт, быть готовым приступить к работе с первого дня, иметь четкое видение. На вопрос о том, могут ли быть выдвинуты на эту должность Занда Калниня-Лукашевица или Байба Браже, глава фракции "Нового Единства" отметил, что следует дождаться мнения премьера, а партия этот вопрос еще не обсуждала. Юревицс не стал напрямую комментировать и то, будет ли кандидат из рядов "Нового Единства" или же его будут искать вне партии.