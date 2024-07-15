Янис Цитсковскис, бывший директор Государственной канцелярии, пониженный в должности из-за дела о специальных авиарейсах экс-премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), оставил работу в этой структуре, сообщает агентство LETA.

На прошлой неделе Цитсковскис обратился к премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") в связи с понижением в должности. Он просил перевести его на должность, соответствующую его опыту, знаниям и практике, а если это невозможно, то потребовал прекратить с ним трудовые отношения.

Пресс-секретарь Кабинета министров Санта Йиргенсоне подтвердила LETA, что заявление получено, и трудовые отношения с Цитсковскисом будут прекращены.

"На прошлой неделе Государственная канцелярия приняла заявление Яниса Цитсковскиса, и по собственному желанию господина Цитсковскиса отношения государственной гражданской службы с ним были прекращены", - сказал Йиргенсоне.

В рассекреченных документах Кабинета министров о понижении в должности Цитсковскиса говорится, что в Государственной канцелярии имеются четыре вакантные должности чиновника госслужбы. Это - консультант Отдела развития государственного управления Департамента политики государственного управления - аналитик данных, начальник отдела Хозяйственного обеспечения, юрисконсульт Отдела финансов и договоров и консультант Отдела корреспонденции и приема посетителей Департамента управления документами.

"С учетом многолетнего опыта Цитсковскиса в качестве руководителя, единственная вакантная руководящая должность в Государственной канцелярии - это руководитель Департамента экономического обеспечения", - говорится в документах.

В документах говорится, что на этой должности у Цитсковскиса была бы возможность восстановить утраченное доверие к должности менеджера, а также лучше понять ответственность за законность организации закупок.

При этом указывается, что альтернативные решения не оценивались.

9 июля в связи с дисциплинарным делом, возбужденным премьер-министром Эвикой Силиней, правительство приняло решение понизить в должности директора Государственной канцелярии Яниса Цитсковскиса. Ему была предложена должность начальника отдела хозяйственного обеспечения Государственной канцелярии. Цитсковскис назвал это предложение унизительным.

Позже стало известно, что Цитсковскис намерен обратиться в правоохранительные органы в связи с попытками оказания давления. По словам чиновника, есть материалы, доказывающие, что были попытки должностных лиц из бюро премьера, которые говорят о том, какое мнение следует высказать, чтобы не оценивалась ответственность непосредственно самого Цитсковскиса.

Как сообщалось ранее, Государственный контроль установил, что незаконные и неэкономные действия при организации специальных полетов Кариньша привели к неоправданным из бюджета Латвии и ЕС на сумму около 545 000 евро.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !