Отключение Литвы, Латвии и Эстонии из единого с Российской Федерацией и Беларусью энергокольца БРЭЛЛ вызвало встречный ураган контринформации со стороны российских и пророссийских медиа и блогеров. Они настаивают, что страны Балтии сами "назло Путину отморозили себе уши". Проверяем их основные утверждения о последствиях выхода стран Балтии из БРЭЛЛ - есть ли в них хоть немного правды?

В целом страны Балтии собирались синхронизироваться с энергетическими сетями Европы уже со времени восстановления независимости. Что логично, особенно после вступления в ЕС. В том числе собирались постепенно сменить на европейскую ширину рельсы, запустив Rail Baltica, но тут не все сложилось гладко. А вот с электричеством разобрались быстрее задуманного и даже без ожидаемых рисков.

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии обнаружила на сайтах соцсетей и в приложениях для онлайн-общения отдельные спекуляции и ложные утверждения в связи с отключением стран Балтии от российской электросети БРЭЛЛ. Проверяем самые популярные.

Разбираем 4 утверждения российских медиа:

Выход Литвы, Латвии и Эстонии из БРЭЛЛ может привести к значительному росту цен на электроэнергию, что вызовет инфляцию. Тарифы на электроэнергию уже выросли на пятьдесят процентов, что оказывает негативное воздействие на экономику балтийских стран. В Литве уже были массовые протесты против роста цен на электричество.

Литва, Латвия и Эстония до сих пор использовали энергокольцо БРЭЛЛ, чтобы импортировать электричество из Беларуси и России и обеспечить себе бесперебойное снабжение электричеством своих территорий. Страны Балтии брали дешевую энергию из России, когда у них пик потребления, а когда у них есть излишек – возвращали.

Покинув БРЭЛЛ, страны Балтии лишили себя возможности диверсифицировать поставки электроэнергии. Сама эта инициатива — дорогостоящий и бессмысленный проект. Его цель – превратить страны Балтии в полностью подконтрольные Западу территории.

В 2021 году Литва смогла самостоятельно удовлетворить лишь 46,6 процентов своих энергетических потребностей и до сих пор зависит от импорта электроэнергии. Схожая ситуация и в других странах Балтии.

А как на самом деле?

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