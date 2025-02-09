Собрано 10 тысяч подписей за сохранение "удаленки" в госуправлении. Почему это важно для всего общества?

Всего за несколько дней на платформе общественных инициатив manabalss.lv собрано уже более 10 тысяч подписей под воззванием сохранить удаленный формат работы в учреждениях госуправления и муниципальных учреждений. Столь оперативному сбору подписей предшествовали резкие заявления первых лиц государства - в том числе, президента страны Эдгара Ринкевича - о том, что наступил последний срок для сотрудников госуправления вернуться в офисы с "удаленки", затянувшейся со времен пандемии. Этот призыв вызвал бурные дискуссии в обществе: наметилась поляризация мнений как между "белыми воротничками" и "синими воротничками", так и между сотрудниками госструктур и частных компаний.

Что сказали об "удаленке" первые лица государства?

На прошлой неделе президент Эдгар Ринкевич заявил, что уровень доверия общества к власти низкий - и ситуация оценивается как критическая. "У нас по-прежнему ситуация такая, что в нашем Сейме, особенно в комиссиях, не на пленарном заседании, а в комиссиях часто работают частично удаленно, частично очно. На мой взгляд, это последнее время и для Сейма, и для всего государственного управления показать пример и перейти на очную работу. Об этом мы говорили и с руководителями фракций в начале января, и с премьер-министром, и с председателем Сейма. Я надеюсь, что это движение произойдет. Неприемлемы какие-либо оправдания, что у кого-то нет времени приехать и так далее", - сказал Ринкевич.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") присоединилась к мнение президента, сказав: ""Надо дать четкий сигнал, что не ходить на работу – это не норма. Норма в том, чтобы работать. Находиться на рабочем месте".

С руководством парламентских фракций будет обсужден формат работы, пообещала уже после встречи с президентом спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК).

"Удаленная работа стала неконтролируемой", - заявил агентству LETA глава Государственной канцелярии Райвис Кронбергс - фактически главный чиновник страны. По его словам, это не было целью, когда дистанционный формат работы вводился во время пандемии. В то же время Кронбергс чуть смягчил резкие слова первых лиц государства, признав, что сейчас невозможно установить Правилами Кабинета министров очную работу для всех сотрудников госуправления. Но, по мнению главы Госканцелярии, учреждениям следует пересмотреть внутренние процедуры или решения, принятые во время пандемии, и установить, что существуют "нормальное рабочее время", когда нужно ходить на работу. В то же время следует установить, в каких случаях рабочие обязанности могут выполняться удаленно. Этот вопрос уже обсужден с госсекретарями министерств, сказал Кронбергс.

Протест системы госуправления

Вопрос о применении удаленной работы в учреждениях должен решать местный руководитель, а не президент или премьер-министр, так отреагировал на слова первых лиц государства председатель Латвийского профсоюза работников госучреждений, самоуправлений, муниципальных предприятий и финансовых работников Андрей Йиргенсонс. По его словам, применение дистанционной форматы работы зависит от специфики учреждения. Например для Государственного агентства обязательного социального страхования, которое обслуживает клиентов, удаленная работа нецелесообразна, и личный контакт в сфере обслуживания клиентов не может быть заменен удаленной работой. А вот ряду сотрудников Службы госдоходов есть задачи, которые требуют длительной аналитической работы - и это можно делать из дома.

А на платформе общественных инициатив manabalss.lv оперативно начался сбор подписей за сохранение удаленного формата работы в учреждениях госуправления и муниципальных учреждений.

"Возможность удаленной работы позволяет всем сотрудникам эффективно совмещать рабочую и семейную жизнь, при этом достигая всех рабочих результатов. Сейчас, когда фактически заработная плата сотрудников государственных и муниципальных учреждений заморожена, предлагается увеличить расходы на проезд, увеличить время, затрачиваемое на дорогу на работу и с работы, увеличить пробег автомобилей и выбросы CO2. Также будут увеличены расходы на обслуживание учреждений, поскольку многие из них уже сократили количество помещений и нагрузку на них", - говорится в воззвании.

Авторы инициативы утверждают, что "удаленка" не является последствием пандемии Covid-19, переход на гибридный формат работы стала целью государственной кадровой политики и раньше. "Период Covid лишь ускорил и оптимизировал этот процесс. Сейчас государственные и муниципальные учреждения уже привлекают сотрудников из удаленных регионов, поскольку не хватает рабочей силы", - говорится в инициативе.

По мнению авторов петиции, высказывания президента, премьер-министра и главы Госканцелярии явно противоречат утвержденному 25 апреля 2023 года Кабинетом министров "Плану модернизации госуправления в 2023–2027 годах", который предусматривает создание "умной" рабочей среды, что включает в себя удаленную работу, оптимизацию помещений и другие меры. За выполнение плана отвечает Госканцелярия. "Важно подчеркнуть, что опыт Украины показывает, что государственное управление и правительство могут функционировать в экстремальных условиях только благодаря возможностям удаленной работы. Это необходимо учитывать при принятии таких важных решений", - указывают авторы петиции.

"Мы предлагаем повысить эффективность работы государственных и муниципальных учреждений, одновременно учитывая интересы и потребности работников этих учреждений в эпоху развития, когда значительная часть работы может выполняться удаленно. Таким образом, мы предлагаем сохранить для государственных и муниципальных учреждений возможность самостоятельно решать, какую форму работы — очную или удаленную — выбрать", - такой призыв содержится в петиции.

За рекордные три дня подписи под воззванием на manabalss.lv были собраны, что свидетельствует о степени сотрудников госуправления к высокой степени мобилизации, когда речь заходит об их кровных интересах. Теперь воззвание уйдет на рассмотрение в Сейм. Это не обязывает парламент принимать какие-либо решения, но продолжение бурной политической дискуссии - гарантировано.

Казалось бы - причем тут Трамп?

Немаловажно, что политическая эпопея с принуждением чиновников и прочих сотрудников госуправления к возвращению в офисы, развивается в Латвии на фоне реформ, затеянных в США президентом Дональдом Трампом. В США создается Департамент эффективности госуправления (DOGE) — новая группа, задачей которой будет сокращение расточительства федеральных средств. Возглавит новую структуру приближенный к Трампу миллиардер Илон Маск.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня предложила предпринимателю и ведущему подкаста Virziens Армандсу Броксу возглавить на добровольных началах, без вознаграждения, аналогичную структуру в нашей стране. Очевидно напрашивающиеся аналогии позволили обвинить первых ли государства в популизме - так сказать еще и момент подгадали.

Однако скорее всего споры о формате работы в госуправления - это начало куда более масштабной дискуссии об эффективности работы системы госуправления как таковой и целесообразности затрат на содержание госаппарата. В прошлом году много говорилось и о том, что зарплаты в сфере государственного управления растут куда более стремительно, чем в частном секторе, что создает проблему привлечения кадров для бизнеса, который не может предложить конкурентоспособные зарплаты. К тому же рост зарплат в госсекторе не отвечает темпам роста реальной экономики. В 2024 году было принято решение "заморозить" зарплаты в госсекторе. Но это не решение не означает, что рост зарплат приостановлен. В 2025 году зарплаты госслужащих лишь не смогут повысить более чем на 2,6%. Бурное возмущение в обществе вызывает и размер зарплат членов правлений и советов государственных и муниципальных предприятий - на это также указывал еще летом президент Эдгар Ринкевич.

Перед Латвией в ближайшие годы стоит вызов - повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, как на этом настаивает президент США Дональд Трамп. По словам министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные") в денежном выражении это означает, что нужно изыскать дополнительно около полумиллиарда евро. Для понимания масштаб требуемой суммы следует обратиться к основным показателям госбюджета Латвии на этот год. Доходы всего консолидированного госбюджета-2025 - 18,4 миллиарда евро, расходы - 19,7 миллиарда евро, дефицит - 1,3 миллиарда евро или 2,9% от ВВП. Госдолг в 2025-м году по планам увеличится с 41% от ВВП до 47% от ВВП.

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