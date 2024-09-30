Несмотря на то, что средний размер пенсии в Латвии составляет 576 евро, каждый четвертый пенсионер обходиться лишь пособием по возрасту в размере от 400 до 500 евро в месяц, свидетельствуют данные банка Luminor.

Сравнивая средний уровень пенсий в Латвии с показателями соседних стран, очевидно, что в плане благосостояния нас опережают пенсионеры из Эстонии и Литвы, рассказал эксперт по пенсиям банка Luminor Атис Круминьш. Так, в Литве размер средней пенсии выше на 20 евро, а в Эстонии средняя пенсия превышает латвийскую аж на 200 евро.

Самые большие пенсии — в Эстонии

В Эстонии в этом году наблюдается самый значительный рост пенсий за последние 15 лет. В апреле средний размер пенсии увеличился с 700 до 774 евро, и сегодня это самый высокий показатель средней пенсии среди всех стран Балтии. Увеличение средней пенсии наблюдается и в Литве — в этом году выросла до 596 евро.

Несмотря на то, что средняя пенсия в Латвии за последние годы увеличилась, наши пенсионеры все же немного отстают от соседей — средняя пенсия в Латвии составляет 576 евро. Однако стоит отметить, что увеличилась доля пенсионеров с относительно высокой пенсией, что может существенно влиять на статистику средней пенсии по стране. Сегодня почти 31 000 пенсионеров в Латвии получают пенсию в размере от 1000 до 2000 евро.

Сегодня в Латвии, по данным Минблага, насчитывается 437,3 тысячи пенсионеров.

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