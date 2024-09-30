В Латвии продолжают работать более 60 тысяч пенсионеров, причем не ради того, чтобы занять себя и оставаться на рынке труда, а чтобы заработать средства к существованию, сказала председатель правления Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча в эфире Латвийского радио

"Возможно, уважаемые политики забыли, что в нашей жизни есть две безопасности - внешняя и внутренняя. То, что мы много и основательно думаем о внешней безопасности страны, это, конечно, правильно, но мы считаем, что нужно думать больше о внутренней безопасности – о том, как люди живут, как им выживать", – сказала Барча.

Она добавила, что положительно оценивает предстоящие изменения необлагаемого минимума для пенсионеров. Особенно они будут хороши для работающих пенсионеров.

В то же время пожилых людей беспокоят и другие вещи. Например, им хочется ясности относительно здравоохранения – доступности специалистов, обследований. Барча с сожалением признала, что сейчас медицинских услуг часто приходится ждать месяцами.

Федерация попытается обсудить с политиками эти и другие вопросы во время Дня сениоров в парламенте, который состоится сегодня.

Как сообщалось, в следующем году необлагаемый минимум для пенсионеров планируется увеличить с 500 до 1000 евро в месяц.

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