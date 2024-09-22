"Уже пора!" - объявили Яхимовичу знакомые сведущие дамы. В то время он только отметил 64-летие, распробовал прелести постоянной работы и гнал мысли о будущем почтенном статусе. Полгода ушло на моральную подготовку — и вперед… Когда запускать процесс? Где поднапрячься? Кто те "реально вежливые люди", которые помогут и поддержат? А может, государство само все сделает? Или, вообще, не торопиться и работать дальше? Вместе с новоявленным пенсионером портал Delfi проходим все круги "надо, Яхим, надо".

В 2024 году возраст для назначения пенсии по старости в Латвии - 64 года и 9 месяцев. Необходимый страховой стаж не менее 15 лет, а со следующего года — 20 лет.

...Предъявив свежее пенсионное удостоверение на поминках коллеги по цеху, Яхимович сперва с удовлетворением услышал: да ладно, не может быть! А через секундную паузу посыпались вопросы: а какая пенсия, а как ее получить, а что для этого надо...

"Вскоре я убеждаюсь: они на голубом глазу думают, что государство к ним придет и все на стол положит. Ага, размечтались! - вспоминает Яхимович. - Говорю: займитесь собой, пока не поздно, ребята. А они: зачем нам это надо, мы в этом ничего не понимаем. Но я-то знаю, кроме нас самих, никто этим заниматься не будет.

Пенсия сама не придет. Чтобы играть на гитаре или барабанах, надо быть в форме. Чтобы стать пенсионером, тоже надо почесаться как следует. И лучше заранее... Ведь если в этом году мне требовалось доказать минимум 15 лет стажа, то в следующем требуется уже доказать 20 лет официальной работы или учебы. Где и что искать? Рассказываю по своему опыту..."

О чем рассказал Андрей Яхимович:

Когда начинать?

Первый и главный шаг

Прежде чем спрашивать, изучите

Ищем документы о стаже и социальных взносах

Документы до 1991 года — самое трудное

1991-1996 годы: смутные времена

С 1996 по 2001 год: бумажно и электронно

С 2001 года: искать не требуется

Из чего же складывается наша пенсия (три уровня по полочкам)

Отзывчивость госструктур: Госархив и VSAA

Легко ли быть пенсионером?

Работающий пенсионер: я возмущен!

Если вы еще не все поняли

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