Во вторник правительство одобрило изменения в законе "О государственных пенсиях". Поправки пересмотрят порядок расчета страхового стажа – они свяжут работу и приравненные к ней периоды (службу, периоды репрессий) и учебу в бывших республиках СССР с продолжительностью участия в пенсионной системе независимой Латвии. Норма может вступить в силу 1 января 2025 года. Разъясняем, как считают пенсии сейчас и что поменяется.

На сегодня латвийские государственные пенсии назначаются и выплачиваются как за время работы после восстановления независимости, так и за советский период, приравненный к страховому стажу период до 31 декабря 1990 года. Но в то время работники не платили взносы социального страхования. Поправки устанавливают связь между новой системой и старой.

"Эти изменения в пенсионном законе определят, что впредь при назначении государственной пенсии по возрасту, периоды работы и приравненные к ним периоды, накопленные на территории бывшего СССР, будут засчитываться в страховой стаж только для тех, кто внес вклад в поддержание существующей государственной пенсионной системы", – пояснил министр благосостояния Улдис Аугулис.

Как расчитывается государственная пенсия?

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