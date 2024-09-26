1 октября пройдет перерасчет пенсий - индексация. Это делается для того, чтобы смягчить удар по покупательной способности самой незащищенной части населения. Индекс пенсий формируется в зависимости от показателя инфляции за год и прироста той части фонда зарплат, с которых произведятся социальные страховые взносы. Рассказываем, как и кому будут подсчитывать надбавку.

В начале этого года в Латвии пенсии по возрасту получали 435 тысяч человек, средний размер начисленных сумм с доплатами за стаж составлял 563 евро, а средний возраст пенсионера — 74,4 года.



Размеры пенсий в Латвии 16% — минимальная госпенсия (188+ евро).

34% — от 350 до 500 евро.

43% - от 500 до 1000 евро,

7% - выше 1000 евро.

В этом году для индексации пенсий по возрасту будут применяться разные коэффициенты, которые зависят от накопленного страхового стажа. Чем больше стаж, тем больший коэффициент применят, а значит, пенсия вырастет больше.

Рассказываем:

Какие пенсии вырастут?

Как вычисляется индекс перерасчета?

Какими будут надбавки за стаж до 1996 года?

Всем ли повысят?

Что будет с подоходным налогом?

Что надо сделать, чтобы проиндексировали?

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