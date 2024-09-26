"В следующем году мы достигнем "порога" (выхода - на пенсию по возрасту), который составляет 65 лет. Все прогнозы, и то, как мы смотрим на будущее, зависят как от демографической ситуации, так и от финансовой и экономической ситуации. На данный момент мы не видим необходимости пересматривать возраст выхода на пенсию в ближайшие годы, после того как он в следующем году достигнет 65 лет," — заявил министр благосостояния Улдис Аугулис (Союз "зеленых" и крестьян) в программе "Spried ar Delfi".
Переходные положения закона "О государственных пенсиях" устанавливают, что с 1 января 2014 года общий возраст выхода на пенсию постепенно увеличивается с 62 лет на три месяца ежегодно, пока не достигнет 65 лет. В 2024 году право на получение пенсии по возрасту имеют лица, достигшие 64 лет и 9 месяцев, и чей страховой стаж составляет не менее 15 лет.
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