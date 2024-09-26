"В следующем году мы достигнем "порога" (выхода - на пенсию по возрасту), который составляет 65 лет. Все прогнозы, и то, как мы смотрим на будущее, зависят как от демографической ситуации, так и от финансовой и экономической ситуации. На данный момент мы не видим необходимости пересматривать возраст выхода на пенсию в ближайшие годы, после того как он в следующем году достигнет 65 лет," — заявил министр благосостояния Улдис Аугулис (Союз "зеленых" и крестьян) в программе "Spried ar Delfi".