Министр отметил, что это можно сделать только в том случае, если детям с одного года будут предоставляться детские сады или услуги нянь. Это позволило бы родителям как можно быстрее вернуться на рынок труда. Как отметил Аугулис в программе, самоуправления, которые ведут расчеты, уже двигаются в этом направлении. Ведь каждый работающий человек через подоходный налог с жителей (IIN) пополняет бюджеты самоуправлений.