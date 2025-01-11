Супруга Кришьяниса Кариньша призналась в недавнем интервью Santa, что сейчас, когда ее муж после скандала со специальными авиарейсами ушел из политики, она не будет больше голосовать за "Новое Единство". Бывший премьер-министр и экс-председатель "Нового Единства" Кришьянис Кариньш пока не знает, отдаст ли он теперь свой голос политической силе, которую он сам совсем недавно возглавлял. "Я думаю, будет много людей, которые думают также, как моя жена, которые разочарованы по разным причинам", - сказал экс-премьер в интервью Алине Ластовской в программе Kāpēc на Delfi TV.

Еще осенью 2022 года Кришьянис Кариньш был триумфатором: возглавляемое им "Новое Единство" одержало победу на парламентских выборах. Сам Кариньш во второй возглавил правительство. Его первый премьерский срок объективно пришелся на тяжелое время - пандемию Covid-19 и начало вооруженного вторжения России в Украину. Однако политическую карьеру Кариньша завершил не первый, а второй премьерский срок.

Второе правительство Кариньша было создано "Новым Единством", "Объединенным списком" и Национальным объединением. На смену пришел Кабинет министров Эвики Силини, созданный "Новым Единства" с иными партнерами - Союзом "зеленых" и крестьян и "Прогрессивными". Это произошло через несколько месяцев после президентских выборов - новое правительство создали партии, обеспечившие избрание главой государства Эдгара Ринкевича.

Кариньш занял в новом правительстве должность министра иностранных дел. Поговаривали, что из этого кресла он метит в генсеки НАТО (эту должность занял Марк Рютте из Нидерландов) и в еврокомиссары (в третий раз подряд Латвия представлена в Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом). Не только шансы занять эти должности были потеряны. Грянул скандал с так называемыми специальными авиарейсами. В конце марта 2024 года Генеральная прокуратура возбудила и передала Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уголовный процесс о возможной растрате, связанной с использованием чартерных авиарейсов для служебных поездок бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Государственный контроль в своей ревизии установил, что незаконные и неэкономные действия, связанные с организацией специальных рейсов для поездок Кариньша, привели к необоснованным расходам в размере около 545 000 евро в бюджетах Латвии и Совета Европейского Союза.

Кариньш покинул пост главы МИД, затем сложил мандат депутата Сейма. В декабре он вышел из состава правления "Нового Единства", дав понять, что не согласен с политикой партии. Кариньш - один из троих высокопоставленных должностных лиц, на которых следственная комиссия Сейма возложила политическую ответственность за ошибки, допущенные при реализации проекта Rail Baltica.

"Нисколько!", - так ответил экс-премьер, один из самых ярких представителей Тримды в политике, отец четверых детей на прямой вопрос, не скучает ли он по политике, в которой строил карьеру более 20 лет. Теперь Кариньш ушел в частный бизнес, работает старшим советником в компании Kreab, оказывающей консультации по стратегической коммуникации.

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"Оглядываясь назад, я смотрю на эту огромную кампанию, и мне объективно видно с моей стороны, что это был организованный моббинг государственного масштаба", - так характеризует теперь скандал со специальными авиарейсами Кришьянис Кариньш. Ему не нравится и то, что в рамках этого скандала использовалось словосочетание "частные рейсы", поскольку, по его мнению, это создавало впечатление, что он, будучи премьером, совершал полеты в личных, частных целях. Но на самом деле Кариньш летал в командировки как премьер, отстаивая интересы Латвии на международной арене.

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