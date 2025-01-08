Расходы на оборону в Латвии нужно увеличить до 4% от ВВП, считает президент страны Эдгар Ринкевич. Детские сады для повышения рождаемости должны принимать детей с годовалого возраста, уверена премьер-министр Эвика Силиня. А в Министерстве культуры задумали ввести налог на абонентскую плату для стриминговых платформ. Однако главная новость дня носит международный характер - будущий президент США Дональд Трамп заявил о территориальных претензиях на другие страны, и это вызвало настоящий шок в Европе и за ее пределами.
Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.
Что случилось?
За две недели до своей инаугурации на пост президента США Дональд Трамп заявил о территориальных претензиях на Канаду, Гренландию и Панамский канал. На пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго будущий американский лидер указал, что Панамский канал и Гренландия нужны его стране для национальной и экономической безопасности. Он не стал отрицать возможность захвата территорий военных путем. В отношении Канады Трамп готов применить экономические меры, если она сама не захочет стать 51-м штатом США. Власти Канады, Панамы и Дании, которой принадлежит Гренландия, уже ответили на притязания Трампа дипломатическим отказом, однако международное сообщество второй день находится в состоянии шока. А лидеры стран ЕС оперативно планируют визит в Вашингтон.
Почему это важно?
В свою прошлую каденцию Трамп сумел добиться реформирования правил торговли между США и ее соседями Мексикой и Канадой. Это вписывалось в стратегию Трампа по уменьшению отрицательного сальдо торгового баланса США (когда в денежном выражении ввоз товаров превышает экспорт). Канада и сегодня продает в США больше, чем получает, включая важные природные ископаемые, при этом ее экономика во многом завязана на американскую. Тарифная война Трампа опасна. Разговоры про присоединение Канады, видимо, призваны смутить политическое руководство и население страны. С другой стороны, в ходе войны 1812-1814 годов молодые США неудачно воевали с Англией за Канаду, о чем в этих странах знает любой школьник. "Свежим аргументом" Трампа стали утверждения о китайских и российских кораблях, которые угрожают Канаде.
Поползновения Трампа в отношении Панамского канала, видимо, имеют другую природу и лучше всего объясняются долгосрочной стратегией по сдерживанию Китая. В ХХ веке американцы неоднократно предпринимали военные операции в Панаме, последний раз в 1989 году и долгое время непосредственно владели каналом, который был передан Панаме лишь 1 января 2000 года. У американцев сохраняется в Панаме военное присутствие. Трамп может быть заинтересован, с одной стороны, в сдерживании тарифов за пользование каналом, с другой - в возможностях для ограничения пользования этой водной артерией Китаем, чья торговля все еще сильно зависит от морских путей. Опасения по поводу контроля над Панамой в свое время привели к началу реализации проекта по созданию альтернативного Никарагуанского канала, прежде всего, в интересах КНР, однако проект был заморожен в 2018 году из-за остановки основного (китайского) финансирования. Теперь Никарагуа приглашает Россию поучаствовать в строительстве канала.
Гренландия - крупнейший на планете, но малонаселенный остров, в основном покрытый ледником (население меньше 60 000 человек). Это одна из трех автономных составных частей Датского королевства (наряду с собственно с Данией и Фарерскими островами). Остров не является частью Евросоюза. Там есть полезные ископаемые. Из-за своего местоположения в Северной Атлантике он очень важен для обороны США, и там находится американская военная база Питуффик (Туле). Вашингтон предлагал Дании купить Гренландию в 1946 году, это предложение повторил Трамп в 2019 году. На фоне новых поползновений Трампа премьер-министр Гренландии выступил за независимость от Дании ( до 6 апреля на острове должны пройти всеобщие выборы, и угрозы Трампа повышают шансы политиков-сепаратистов). Современное международное право признает возможность одностороннего объявления независимости самоуправляемым регионом (прецедент Косово).
Что будет дальше?
Основные приемы Трампа как бизнесмена хорошо известны, более того, он сам поведал о них в автобиографических книгах. Внешнеполитическая стратегия Трампа как президента была явлена миру во время его предыдущей каденции. Трамп вполне заслуживает название эксцентричного - бизнесмена и главы государства. Он зачастую ставит (не вполне реалистичные) цели, не чурается "жестких методов" против оппонентов и предпочитает максимально эскалировать ситуацию, чтобы затем задорого продать оппонентам любую нормализацию. Прием "эскалация - разрядка" был продемонстрирован, например, в отношениях с Северной Кореей. При этом Трамп не начал ни одной новой войны, чем гордился как уникальным примером в новейшей истории США.
Однако имеются и различия между Трампа образца 2017-2012 годов и сегодня, поскольку в этот раз он возьмет в свою администрацию немало несистемных людей, вроде миллиардера Илона Маска, тем самым стремясь избавиться от опеки более системных (а значит и прогнозируемых) представителей американского истеблишмента. Претензии Трампа на Канаду, Панамский канал или Гренландию поначалу были восприняты как шутка, затем как затянувшаяся шутка, пока, наконец, заинтересованные политики не отнеслись к словам будущего хозяина Белого дома всерьез. Весьма показателен пример Дании, где на днях был изменен королевский герб с тем, чтобы придать на нем большее значения символике Гренландии.
Даже слова Трампа крайне плохо соответствуют стандартам международного права. То, что Канада и Дания входят в НАТО, говорит о потенциальной угрозе единству союзников с учетом того, что США являются безусловными лидерами в этой организации. С учетом тесных связей или даже поддержки ближайшим окружением Трампа крайне правых и несистемных сил в Евросоюзе, очевидно, что после инаугурации 47-го президента США проблем у политиков в Брюсселе явно прибавится. Тем более, что вместе с территориальными претензиями Трамп потребовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону с нынешних 2% до 5% от ВВП.
Что еще случилось?
Трамп просит от стран НАТО поднять расходы на оборону до 5% от ВВП, а Эдгар Ринкевич требует хотя бы 4%.
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