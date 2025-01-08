Расходы на оборону в Латвии нужно увеличить до 4% от ВВП, считает президент страны Эдгар Ринкевич. Детские сады для повышения рождаемости должны принимать детей с годовалого возраста, уверена премьер-министр Эвика Силиня. А в Министерстве культуры задумали ввести налог на абонентскую плату для стриминговых платформ. Однако главная новость дня носит международный характер - будущий президент США Дональд Трамп заявил о территориальных претензиях на другие страны, и это вызвало настоящий шок в Европе и за ее пределами.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

За две недели до своей инаугурации на пост президента США Дональд Трамп заявил о территориальных претензиях на Канаду, Гренландию и Панамский канал. На пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго будущий американский лидер указал , что Панамский канал и Гренландия нужны его стране для национальной и экономической безопасности. Он не стал отрицать возможность захвата территорий военных путем. В отношении Канады Трамп готов применить экономические меры, если она сама не захочет стать 51-м штатом США. Власти Канады, Панамы и Дании, которой принадлежит Гренландия, уже ответили на притязания Трампа дипломатическим отказом, однако международное сообщество второй день находится в состоянии шока. А лидеры стран ЕС оперативно планируют визит в Вашингтон.

Почему это важно?

В свою прошлую каденцию Трамп сумел добиться реформирования правил торговли между США и ее соседями Мексикой и Канадой. Это вписывалось в стратегию Трампа по уменьшению отрицательного сальдо торгового баланса США (когда в денежном выражении ввоз товаров превышает экспорт). Канада и сегодня продает в США больше, чем получает, включая важные природные ископаемые, при этом ее экономика во многом завязана на американскую. Тарифная война Трампа опасн а. Разговоры про присоединение Канады, видимо, призваны смутить политическое руководство и население страны. С другой стороны, в ходе войны 1812-1814 годов молодые США неудачно воевали с Англией за Канаду, о чем в этих странах знает любой школьник. "Свежим аргументом" Трампа стали утверждения о китайских и российских кораблях, которые угрожают Канаде.

Поползновения Трампа в отношении Панамского канала, видимо, имеют другую природу и лучше всего объясняются долгосрочной стратегией по сдерживанию Китая. В ХХ веке американцы неоднократно предпринимали военные операции в Панаме, последний раз в 1989 году и долгое время непосредственно владели каналом, который был передан Панаме лишь 1 января 2000 года. У американцев сохраняется в Панаме военное присутствие. Трамп может быть заинтересован, с одной стороны, в сдерживании тарифов за пользование каналом, с другой - в возможностях для ограничения пользования этой водной артерией Китаем, чья торговля все еще сильно зависит от морских путей. Опасения по поводу контроля над Панамой в свое время привели к началу реализации проекта по созданию альтернативного Никарагуанского канала, прежде всего, в интересах КНР, однако проект был заморожен в 2018 году из-за остановки основного (китайского) финансирования. Теперь Никарагуа приглашает Россию поучаствовать в строительстве канала.

Гренландия - крупнейший на планете, но малонаселенный остров, в основном покрытый ледником (население меньше 60 000 человек). Это одна из трех автономных составных частей Датского королевства (наряду с собственно с Данией и Фарерскими островами). Остров не является частью Евросоюза. Там есть полезные ископаемые. Из-за своего местоположения в Северной Атлантике он очень важен для обороны США, и там находится американская военная база Питуффик (Туле). Вашингтон предлагал Дании купить Гренландию в 1946 году, это предложение повторил Трамп в 2019 году. На фоне новых поползновений Трампа премьер-министр Гренландии выступил за независимость от Дании ( до 6 апреля на острове должны пройти всеобщие выборы, и угрозы Трампа повышают шансы политиков-сепаратистов). Современное международное право признает возможность одностороннего объявления независимости самоуправляемым регионом (прецедент Косово).

Что будет дальше?

Основные приемы Трампа как бизнесмена хорошо известны, более того, он сам поведал о них в автобиографических книгах. Внешнеполитическая стратегия Трампа как президента была явлена миру во время его предыдущей каденции. Трамп вполне заслуживает название эксцентричного - бизнесмена и главы государства. Он зачастую ставит (не вполне реалистичные) цели, не чурается "жестких методов" против оппонентов и предпочитает максимально эскалировать ситуацию, чтобы затем задорого продать оппонентам любую нормализацию. Прием "эскалация - разрядка" был продемонстрирован, например, в отношениях с Северной Кореей. При этом Трамп не начал ни одной новой войны, чем гордился как уникальным примером в новейшей истории США.

Однако имеются и различия между Трампа образца 2017-2012 годов и сегодня, поскольку в этот раз он возьмет в свою администрацию немало несистемных людей, вроде миллиардера Илона Маска, тем самым стремясь избавиться от опеки более системных (а значит и прогнозируемых) представителей американского истеблишмента. Претензии Трампа на Канаду, Панамский канал или Гренландию поначалу были восприняты как шутка, затем как затянувшаяся шутка, пока, наконец, заинтересованные политики не отнеслись к словам будущего хозяина Белого дома всерьез. Весьма показателен пример Дании, где на днях был изменен королевский герб с тем, чтобы придать на нем большее значения символике Гренландии.

Даже слова Трампа крайне плохо соответствуют стандартам международного права. То, что Канада и Дания входят в НАТО, говорит о потенциальной угрозе единству союзников с учетом того, что США являются безусловными лидерами в этой организации. С учетом тесных связей или даже поддержки ближайшим окружением Трампа крайне правых и несистемных сил в Евросоюзе, очевидно, что после инаугурации 47-го президента США проблем у политиков в Брюсселе явно прибавится. Тем более, что вместе с территориальными претензиями Трамп потребовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону с нынешних 2% до 5% от ВВП.

Что еще случилось?

Трамп просит от стран НАТО поднять расходы на оборону до 5% от ВВП, а Эдгар Ринкевич требует хотя бы 4%.

Эвика Силиня предлагает разрешить отдавать детей в детсады пораньше.

Минкульт планирует ввести налог для стриминговых платформ. Киноотрасль — за.

Животным года в Латвии стал еж .

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