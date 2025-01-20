В Латвии предлагают "откосить" от армии за 3000 евро: дело расследует Военная полиция

Военная полиция (ВМ) начала ведомственную проверку по факту обнаруженного в интернете объявления, авторы которого предлагают за 3000 евро помочь гражданам ЛР избежать службы в Национальных вооруженных силах Латвии.

"Вас заставляют служить в Национальных Вооруженных Силах (НВС), но вы не можете и уж тем более не хотите? Напишите нам, мы сделаем все возможное, чтобы уберечь вас от такой участи. Используя правильные связи, мы гарантируем стопроцентный результат и полную анонимность", — говорится в объявлении.

К этому объявлению также приложен адрес электронной почты.

Получив информацию о подозрительном сообщении, Военная полиция начала ведомственную проверку.

В то же время в НВС подчеркнули, что профессиональная служба, служба в Земессардзе и базовый курс военной подготовки добровольных резервистов предоставляют гражданам возможность получить знания и понимание гособороны, улучшить индивидуальные навыки и участвовать в укреплении обороны страны.

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