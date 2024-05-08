Foto: Viesturs Radovics/DELFI

Известно, что в человеческом теле содержится от четырех до шести литров крови. В это трудно было поверить, когда после одного из самых жестоких убийств, произошедших в Сабиле, пришлось убирать квартиру, всю залитую кровью. Об этом говорит пожелавшая сохранить анонимность жительница дома, где в 2022 году произошло убийство. "Это было похоже на скотобойню", - вспоминает она. Подозреваемый, Марис Янкевицс, был внесен в список самых разыскиваемых преступников Европола только в феврале этого года, поэтому все местные жители Сабиле, с которыми встретился Delfi, пожелали остаться анонимными из опасений за свою безопасность.

Известно, что в человеческом теле содержится от четырех до шести литров крови. В это трудно было поверить, когда после одного из самых жестоких убийств, произошедших в Сабиле, пришлось убирать квартиру, всю залитую кровью. Об этом говорит пожелавшая сохранить анонимность жительница дома, где в 2022 году произошло убийство. "Это было похоже на скотобойню", - вспоминает она. Подозреваемый, Марис Янкевицс, был внесен в список самых разыскиваемых преступников Европола только в феврале этого года, поэтому все местные жители Сабиле, с которыми встретился Delfi, пожелали остаться анонимными из опасений за свою безопасность.

2 апреля 2022 года в Сабиле с особой жестокостью была убита женщина. Согласно Европолу, подозреваемый Янкевицс, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно ударил женщину - дважды по лицу и не менее 14 раз по остальным частям тела. Ее тело также было изрезано острым предметом. Женщине было нанесено не менее девяти ножевых ранений. Подозреваемый также поджег ее и душил веревкой.

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