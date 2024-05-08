Есть основания полагать, что Леонса Русиньша, разыскиваемого за убийство женщины на глазах у ее ребенка и матери, уже нет в живых, заявил в интервью программе "900 секунд" на канале TV3 начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

Спустя год после трагедии полиция продолжает расследование, но имеющаяся на данный момент информация позволяет предположить, что Русиньш мертв. Начальник полиции не стал уточнять возможные причины или обстоятельства смерти Русиньша, отметив лишь, что есть основания полагать, что Русиньша больше нет среди живых.

Полиция продолжает изучать все сообщения о случившемся, но сотрудники правоохранительных органов больше склоняются к тому, что Русиньш "плохо кончил".

Однако полиция не планирует прекращать поиски - "если человек жив, то рано или поздно он будет найден", - сказал начальник полиции.

Рукс подчеркнул, что в данном случае важно также то, что в ходе процесса были выявлены системные недостатки, которые будут устранены.

Ранее сообщалось, что 16 апреля 2023 года в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леонс Русиньш, который месяцами угрожал женщине и преследовал ее, об этом регулярно сообщали в полицию, но женщина не была защищена. Над Русиньшем было 19 уголовных процессов, из которых 18 — за то, что он не выполняет условия решения о защите от насилия.

Русиньша после убийства задержать не удалось, но при этом не исключено, что он покончил с собой.

В результате расследования Генеральная прокуратура начала два уголовных процесса, в том числе по фактам преследования и угроз совершить убийство и причинить тяжкие телесные повреждения, которые Русиньш совершил в отношении жертвы на парковке торгового центра Sēlija. Государственная полиция расследует эти уголовные дела.

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