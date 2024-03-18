У сапожника Яниса было два сына и две жены, и обеих он довел до смерти. Похоже на начало какой-нибудь сказки, но это реальные преступления, совершенные в 1920-1930-е годы в Латвии, в Абренском уезде. Своей настойчивостью в насилии над женщинами Янис Малкалнс напоминает Леона Русиньша, который в прошлом году в Екабпилсе на глазах у ребенка убил свою бывшую жену и до сих пор находится в розыске.
Жена отравилась на чердаке
Янис женился на Леопольдине 1885 года рождения, и, как сообщала в 1927 году газета Latvis, уже скоро в семье начались конфликты. В ночь на 23 июля 1927 года, когда мужа не было дома, Леопольдина поднялась на чердак и выпила яд.
На следующий день муж обнаружил ее мертвой, вызвал полицию и заявил, что Леопольдина покончила жизнь самоубийством. Однако правоохранители вдовцу не поверили и назначили судебно-медицинскую экспертизу.