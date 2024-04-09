Foto: Shutterstock

В начале марта Латвию потрясло сообщение о случаях возможных сексуальных домогательств со стороны преподавателей Латвийской музыкальной академии. Как оказалось, с такими проблемами столкнулись не только студентки этого вуза. За JVLMA последовали Латвийская художественная академия, Латвийская академия культуры, музыкальные школы... А в конце прошлой недели была получена анонимная жалоба на возможный случай домогательства в Латвийском национальном симфоническом оркестре.

Информация о жертвах возможного харассмента обновляется едва ли не еженедельно. Выясняется, что многие случаи годами замалчивались, а виновные — уважаемые в обществе и среди коллег педагоги — уходили от ответственности. С призывом разобраться в ситуации и обезопасить студентов выступили Минобразования, Минкультуры и глава государства — Эдгар Ринкевич. В свою очередь, Министерство юстиции приступило к работе над изменениями закона, чтобы ввести в Латвии уголовную ответственность за сексуальные домогательства. Однако полиция считает, что за подобные правонарушения было бы достаточно административной ответственности.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit