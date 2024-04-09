В начале марта Латвию потрясло сообщение о случаях возможных сексуальных домогательств со стороны преподавателей Латвийской музыкальной академии. Как оказалось, с такими проблемами столкнулись не только студентки этого вуза. За JVLMA последовали Латвийская художественная академия, Латвийская академия культуры, музыкальные школы... А в конце прошлой недели была получена анонимная жалоба на возможный случай домогательства в Латвийском национальном симфоническом оркестре.

Информация о жертвах возможного харассмента обновляется едва ли не еженедельно. Выясняется, что многие случаи годами замалчивались, а виновные — уважаемые в обществе и среди коллег педагоги — уходили от ответственности. С призывом разобраться в ситуации и обезопасить студентов выступили Минобразования, Минкультуры и глава государства — Эдгар Ринкевич. В свою очередь, Министерство юстиции приступило к работе над изменениями закона, чтобы ввести в Латвии уголовную ответственность за сексуальные домогательства. Однако полиция считает, что за подобные правонарушения было бы достаточно административной ответственности.