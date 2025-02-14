Каллас: Договор по Украине, заключенный без ЕС, провалится

Любое мирное соглашение по Украине, заключенное без Европы, "провалится". Об этом DW заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она в четверг, 13 февраля, присутствовала на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Любое соглашение без нас провалится, потому что необходимо, чтобы Европа и Украина также его исполняли", - подчеркнула глава европейской дипломатии. "Любое быстрое решение - это грязная сделка… Это не остановит убийства, это не остановит войну", - добавила Каллас.

"Нужно избежать более широкого конфликта"

Политик также провела параллели между нынешней ситуацией вокруг Украины и "Мюнхенским сговором" 1938 года по Чехословакии, когда последней требовалась поддержка оружием. "Сейчас нам также нужно помочь Украине защититься от агрессии, чтобы не было более широкого конфликта", - уверена верховный представитель ЕС.

На переговорах в Брюсселе присутствовали, в частности, глава Минобороны Украины Рустем Умеров, а также руководители оборонных ведомств США и Германии Пит Хегсет и Борис Писториус.

Каллас уточнила, что у нее состоялась встреча с Умеровым. "Если Украина решит сопротивляться, Европа поддержит… Украину", указала она, добавив, что речь идет о принципах суверенитета и территориальной целостности, которых придерживается и Евросоюз.

"Мюнхенский сговор"

В соглашении, которое подписали в Мюнхене 30 сентября 1938 года премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, премьер-министр Франции Эдуард Даладье, лидер фашистской Италии Бенито Муссолини и лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, было закреплено присоединение Судетской области к Германии. Чехословакию, в которую эта область входила до 30 сентября, на подписание не пригласили. В историю это соглашение вошло как "Мюнхенский сговор".

Большинство западных историков придерживаются версии, согласно которой британские и французские политики боялись войны, которая может охватить всю Европу, и пытались проводить "политику умиротворения", надеясь, что Гитлер успокоится, получив часть территории Чехословакии.

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