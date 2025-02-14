Зеленский: Украина готова к реальным мирным переговорам

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою готовность к мирным переговорам с РФ, подчеркнув, что никогда не признает оккупированные территории страны российскими.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает "очень сложных" мирных переговоров с военным противником Россией. В то же время в ходе встречи с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в пятницу, 14 февраля, он заявил, что готов к "реальным переговорам" в любое время.

Зеленский добавил, что украинская сторона готова обсуждать самые различные пути прекращения российской военной агрессии - от контингента миротворческих войск до гарантий безопасности и вступления в НАТО. "Мы готовы к любым шагам, чтобы остановить Путина", - подчеркнул украинский президент. По его словам, он не был в курсе о возможных переговорах в Мюнхене с участием представителей РФ: "Я ничего об этом не знаю, возможно, кто-то знает больше, чем я".

В первую очередь будут проведены переговоры с представителями США и Евросоюза, "и только потом возможны встречи с российскими переговорщиками", подчеркнул он. Зеленский также сообщил о запланированной серии зарубежных визитов в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Турцию, где встречи с российскими представителями, по его словам, также не планируются.

Признание Киевом оккупированных РФ территорий - не обсуждается

Зеленский вновь провел "красную линию", которая не подлежит обсуждению на мирных переговорах, пишет агентство dpa. "Юридически мы никогда не признаем оккупированные территории российскими. Они закреплены в конституции, и только украинский народ может принять решение об изменении границ", - заявил он. Президент Украины добавил при этом, что план размещения иностранных войск для обеспечения мира на территории Украины уже готов и "над ним работают военные", однако карта возможного дислоцирования войск пока не предназначена для обнародования.

Зеленский также заявил, что у президента США Дональда Трампа нет "окончательного плана" по прекращению войны в Украине, передает агентство AFP. "Мы готовы к обсуждению с Америкой и нашими союзниками. Если у них есть конкретные ответы на наши конкретные требования и есть общее понимание опасности Путина, тогда мы - с этой общей позицией - готовы говорить с россиянами", - приводит агентство слова Зеленского.

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